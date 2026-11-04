Le Moto One XT2771-1 apparaît dans la base du Wireless Power Consortium. La recharge est documentée, mais pas encore son prix ni sa sortie française.

Moto One : une certification confirme la recharge sans fil de 15 W

Le nom Moto One réapparaît dans une base de certification, avec une caractéristique déjà vérifiable : la recharge sans fil de 15 W. Le Wireless Power Consortium a certifié le 3 novembre un appareil Motorola portant la référence XT2771-1.

La fiche donne le nom « moto one » et l’identifiant Qi 27890. C’est une trace documentaire plus précise qu’une simple rumeur de gamme : elle associe une marque, un modèle et une puissance à un produit enregistré. Elle ne remplace toutefois pas son annonce commerciale.

Ce que les 15 W permettent réellement d’affirmer

Le WPC indique la version 2.2.1 de la spécification et un profil EPP, avec une puissance maximale déclarée de 15 W. Cette valeur concerne la réception d’énergie sans fil. Elle ne renseigne ni sur la recharge par câble, ni sur le temps nécessaire pour remplir la batterie.

Il manque notamment la capacité de cette batterie et le comportement de charge sur l’ensemble du cycle. Deux téléphones annoncés à la même puissance maximale peuvent ne pas conserver cette puissance aussi longtemps. Les 15 W ne permettent donc pas, à eux seuls, de calculer une durée de recharge.

La fiche ne suffit pas davantage à promettre une fixation magnétique avec n’importe quel accessoire. Il faut distinguer le numéro de spécification du profil effectivement indiqué, puis attendre les précisions de Motorola sur les accessoires compatibles.

Un nom connu, encore sans place définie dans la gamme

GSMArena a relevé cette inscription le 4 novembre. Le média rapproche aussi la référence de résultats Geekbench. Ces résultats restent ceux d’un appareil aperçu avant lancement, pas les performances garanties d’un modèle vendu.

Pour l’instant, la question d’achat reste ouverte : Motorola ne précise ici ni positionnement, ni prix, ni disponibilité française. Le document donne surtout un repère à conserver lors d’une future annonce. Une fiche de boutique devra bien correspondre à XT2771-1 avant de lui attribuer cette recharge sans fil.

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