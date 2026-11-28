Cette MoonSwatch à 400 € se vend en boutique, quand il neige en Suisse. Voici ce qu’il faut vérifier avant de vous déplacer en France.

Cette MoonSwatch à 400 € ne sera vendue que lorsqu’il neige en Suisse

Avant de partir acheter cette MoonSwatch à 400 €, regardez s’il neige en Suisse. À partir du samedi 28 novembre, c’est la météo suisse qui décide des jours de vente de la Silver Snowflake, y compris en France. Après son lancement le 27 novembre, la montre reste proposée jusqu’au 20 mars 2027, selon cette condition météo.

La neige en Suisse, même pour un achat en France

Sur sa page française, Swatch affiche le prix de 400 €, un indicateur météo et un lien pour trouver les magasins concernés. Cette édition se vend dans une sélection de boutiques Swatch à travers le monde ; elle ne se commande pas en ligne.

Une chute de neige devant votre porte ne suffit donc pas à ouvrir les ventes. Le bon réflexe consiste à consulter l’indication sur le site Swatch, puis à vérifier que le magasin visé participe à l’opération et dispose encore de la montre. La météo peut donner le feu vert sans garantir le stock.

Une montre noire, avec un flocon qui change à chaque exemplaire

La Silver Snowflake porte la référence SSX01B701. C’est un chronographe à quartz, avec un boîtier en biocéramique noire, un bracelet en caoutchouc noir et un cadran noir brossé soleil, comme le détaille la fiche officielle du modèle.

Pour voir son détail hivernal, il faut regarder à 2 heures. L’indicateur de phase de lune accueille deux lunes argentées, dont l’une porte un flocon gravé au laser, différent sur chaque montre. Swatch décrit cette particularité dans son annonce du 25 novembre. Snoopy et Woodstock apparaissent également sur le cadran.