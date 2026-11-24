Un temps de sommeil profond faible sur Garmin, Galaxy Watch ou Apple Watch reste une estimation. Voici les vérifications concrètes avant d’interpréter votre nuit.

Votre montre affiche peu de sommeil profond : ce que ce chiffre permet de savoir

Une montre qui affiche très peu de sommeil profond ne suffit pas à établir que vous en manquez réellement. Le chiffre résulte d’une estimation à partir des signaux captés au poignet. Avant d’y voir un problème de santé, vérifiez que la nuit est complète, que le suivi fonctionne et que l’écart se répète. Votre ressenti dans la journée reste une information à prendre en compte.

Nous avions déjà expliqué les limites générales des mesures de sommeil des montres. Pour lire un graphique concret, le premier réflexe utile est de distinguer trois choses : la durée de sommeil enregistrée, la répartition estimée entre les phases et un éventuel score calculé par la marque.

Un graphique de phases n’est pas un enregistrement du cerveau

Une étude de validation publiée en 2025 dans Sleep Advances a comparé six appareils à la polysomnographie, l’examen de référence du sommeil. Soixante-deux adultes ont passé une nuit au laboratoire, chacun avec deux à quatre dispositifs. Les modèles testés comprenaient l’Apple Watch Series 8 et le Garmin Vivosmart 4.

Les appareils reconnaissaient bien de nombreuses périodes de sommeil, mais avaient davantage de difficulté à identifier l’éveil. Or rester immobile dans son lit ne signifie pas nécessairement dormir. La polysomnographie utilise notamment l’activité cérébrale, les mouvements des yeux et le tonus musculaire ; les montres s’appuient sur les mouvements et des signaux cardiovasculaires.

Cette étude ne permet pas de classer les montres vendues aujourd’hui : elle porte sur des modèles précis, avec une seule nuit par participant. Elle rappelle surtout pourquoi le total et les phases d’une nuit peuvent différer de ce que vous avez vécu.

Vérifiez d’abord ce qui a été enregistré

Un exemple : si votre nuit habituelle apparaît amputée de plusieurs heures parce que la montre s’est éteinte, les minutes de sommeil profond restantes ne décrivent pas toute la nuit. Regardez donc les heures de début et de fin, les interruptions et les éventuelles plages sans données avant de comparer les phases.

Sur Apple Watch

Dans les instructions de suivi du sommeil d’Apple, la fonction Surveiller son sommeil avec l’Apple Watch doit être activée. Sur l’iPhone, ouvrez l’app Watch, puis la rubrique Sommeil pour contrôler le suivi. Apple recommande au moins 30 % de batterie au coucher et une montre confortablement ajustée.

Pour relire la nuit, ouvrez Sommeil dans l’app Santé de l’iPhone. Le graphique permet de passer du jour à la semaine, au mois ou à six mois. Consultez les phases et le temps total, plutôt que seulement le score du matin. Une montre qui s’éteint pendant la nuit cesse de produire les données nécessaires.

Sur Garmin

Les consignes de Garmin pour améliorer les données de sommeil recommandent de porter la montre au moins deux heures avant le coucher et de la garder toute la nuit. Le suivi optique de la fréquence cardiaque doit être activé, avec un bracelet ajusté sans inconfort.

Dans Garmin Connect, contrôlez aussi vos heures habituelles de coucher et de réveil. Si vous utilisez plusieurs appareils, celui porté la nuit doit être correctement désigné comme appareil principal de suivi d’activité. Vérifiez enfin qu’un mode d’économie d’énergie nocturne ne désactive pas les capteurs nécessaires.

Sur Galaxy Watch

La documentation française de Samsung invite à consulter la tuile Sommeil au réveil, puis les détails dans Samsung Health. Le capteur doit être propre et en contact direct avec la peau. Le temps total et le graphique des phases sont deux informations distinctes à examiner.

Attention à la détection des ronflements : leur enregistrement se fait sur le téléphone. Si vous activez cette option dans les réglages de Sommeil, Samsung demande de placer le téléphone en charge près de votre tête, sur une surface stable. Son absence ne signifie donc pas automatiquement que la montre n’a pas suivi la nuit.

Regardez la répétition, puis les symptômes

Comparez plusieurs nuits enregistrées dans des conditions semblables et notez les heures de coucher, les réveils dont vous vous souvenez et votre forme au réveil. Cela aide à repérer si le changement concerne seulement la répartition des phases ou aussi la durée totale et la fatigue. Un score identique entre deux marques ne garantit pas une nuit évaluée de la même manière.

En revanche, un bon graphique ne doit pas faire ignorer des signes persistants. L’Assurance Maladie cite notamment les pauses respiratoires observées par l’entourage, les ronflements importants et la somnolence dans la journée parmi les symptômes évocateurs d’apnée du sommeil. Le diagnostic repose sur une consultation et un enregistrement adapté, pas sur les seules minutes de sommeil profond affichées au poignet. Si ces signes sont présents, apportez vos observations au médecin, même lorsque la montre donne une bonne note.