MHGU Recomp ajoute une liste d’amis et des codes de session. La version 0.19.1 améliore l’accès au multijoueur, avec des précautions pour vos sauvegardes.

Se retrouver pour une chasse devient plus simple dans MHGU Recomp. Le portage communautaire de Monster Hunter Generations Ultimate ajoute une liste d’amis et des codes de session. Introduites le 23 novembre dans la préversion 0.19.0, ces fonctions sont désormais reprises par la 0.19.1, désignée comme la dernière version. Ce projet nécessite vos propres fichiers du jeu et n’est pas une sortie officielle de Capcom.

Inviter un ami sans fouiller les salons

La publication du développeur sur GitHub détaille un espace consacré aux amis dans le menu accessible avec F1. On peut y envoyer ou accepter une demande, partager son code personnel et rejoindre un contact connecté lorsque son salon est accessible. Les codes de session permettent aussi de transmettre directement l’accès à une partie ; un lien de salon peut être partagé sur Discord.

Deux limites méritent votre attention : les amis et codes de session contournent les restrictions de clé de matchmaking, mais un mot de passe de salon reste applicable. Et l’interface de jonction demande encore une étape : elle conduit à la recherche de salons, avec celui du contact placé en tête.

La 0.19.1 reste compatible avec les joueurs en 0.18.x. Pour profiter de l’ajout d’amis, en revanche, les deux personnes doivent disposer de la nouvelle fonction.

Le petit fichier à conserver avec votre progression

Le code d’ami est enregistré à côté des sauvegardes. Le créateur recommande de le copier ou de le synchroniser avec elles afin de conserver la liste de contacts. Si vous préparez un changement de PC, pensez donc au dossier complet plutôt qu’au seul fichier contenant votre personnage.

Exemple concret : vous transférez votre progression vers un second appareil pour jouer chez un proche. Avant de lancer une nouvelle chasse, vérifiez séparément que votre personnage est présent et que vos contacts apparaissent. Ce sont deux contrôles différents ; retrouver son équipement ne prouve pas à lui seul que la liste d’amis a suivi.

Un jeu Switch transformé en application native

Le dépôt du projet explique que MHGU Recomp repose sur une recompilation du jeu Switch en version 1.4.0, avec un environnement d’exécution pour PC. Aucun fichier du jeu n’est fourni : les dossiers exefs et romfs issus de votre exemplaire sont nécessaires.

Pour une installation existante, le lanceur de mise à jour contrôle la dernière publication GitHub et conserve les dossiers du joueur. Les préversions sont volontairement exclues de cette recherche automatique. Cela explique pourquoi une nouveauté expérimentale peut être visible sur le site sans apparaître immédiatement dans le lanceur.

Une déclinaison Android existe également, mais reste expérimentale. Elle demande notamment un appareil ARM 64 bits sous Android 10 ou plus récent, Vulkan 1.1 et une manette : le projet ne propose pas de commandes tactiles natives. Pour ce sujet consacré aux amis, le premier réflexe reste de vérifier la version de chaque participant avant de chercher un problème de connexion.