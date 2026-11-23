Les cosmétiques débloqués pendant la bêta restent liés à votre compte Activision. Voici les vérifications utiles si vous ne les retrouvez pas.

Les récompenses de bêta de Modern Warfare 4 suivent le compte Activision avec lequel vous les avez débloquées. Si elles manquent, commencez par vérifier cet identifiant et les plateformes qui lui sont associées. Créer un autre compte ne récupère pas les objets de l’ancien. Et avoir participé au test ne donne pas automatiquement toutes les récompenses : plusieurs demandaient d’atteindre un niveau précis.

La distinction est importante si vous avez essayé la bêta sur une console avant d’acheter le jeu sur PC, ou si plusieurs personnes utilisent la même machine avec des comptes différents. Un jeu installé au bon endroit ne garantit pas que vous avez ouvert le bon profil.

Vérifier les récompenses réellement gagnées

Le récapitulatif officiel de la bêta liste huit récompenses principales. Voici les paliers auxquels elles étaient liées :

Niveau atteint pendant la bêta Récompense 4 Emblème 8 Porte-bonheur d’arme 12 Autocollant d’arme 16 Carte de visite 20 Apparence de Reece « Tigre redoutable » 23 Spray 26 Écran de chargement 30 Plan Han 86 « Forgé par la bêta »

Par exemple, un joueur arrêté au niveau 20 pouvait obtenir l’apparence de Reece, mais pas le plan du niveau 30. Il faut comparer un objet manquant au palier atteint, plutôt qu’à une image montrant l’ensemble des récompenses.

La progression de gameplay du test était réinitialisée à sa fin. Les cosmétiques débloqués faisaient partie des éléments annoncés pour le jeu complet. Recommencer sa progression dans la version finale ne signifie donc pas, à lui seul, que les récompenses ont disparu. Les objets de bêta ne peuvent plus être gagnés en montant aujourd’hui les mêmes niveaux dans le jeu sorti.

Retrouver le compte utilisé pendant le test

L’aide officielle consacrée aux comptes Modern Warfare 4 confirme qu’un compte utilisé pour la bêta doit être réutilisé pour recevoir les bonus correspondants. Le résumé du compte comporte votre ID Activision : c’est ce profil qu’il faut identifier, au-delà du seul nom affiché par Steam ou votre console.

Repérez l’ID Activision actuellement utilisé et l’adresse e-mail associée. Comparez-les avec le compte utilisé pendant la bêta, notamment si vous avez testé sur une autre plateforme. Ouvrez votre compte Activision en ligne et consultez les associations de plateformes. Vérifiez que le compte PlayStation, Xbox, Steam, Battle.net ou Nintendo avec lequel vous jouez est rattaché au profil attendu.

Le guide français de gestion du compte indique la rubrique COMPTES ASSOCIÉS pour contrôler ces liens. Lorsqu’une nouvelle association est nécessaire, sa validation peut demander un code envoyé à l’adresse e-mail du compte Activision. Assurez-vous donc de pouvoir consulter cette boîte avant d’entamer le parcours.

Éviter une dissociation qui complique la récupération

La progression est enregistrée sur le compte Activision. Associer une plateforme à un autre compte ne déplace pas son contenu vers ce nouveau profil. Activision indique qu’une réassociation au compte d’origine permet de retrouver la progression et le contenu, sous réserve de pouvoir effectuer cette opération.

La dissociation n’est pas un bouton à essayer au hasard : elle est notamment limitée à une fois tous les douze mois. Si vous avez identifié un mauvais lien, vérifiez les conditions de votre compte et sollicitez l’assistance plutôt que multiplier les changements.

Si l’objet reste absent avec le bon compte et un palier effectivement atteint, préparez une demande précise : plateforme de la bêta, plateforme actuelle, ID Activision et récompense concernée. Une capture montrant le niveau atteint, si vous en avez conservé une, aide à décrire le problème. Le support pourra examiner l’attribution ; aucune manipulation ne peut garantir une récompense qui n’avait pas été débloquée pendant le test.