Modern Warfare 4 ouvre un site souterrain dans DMZ : que chercher sous Hajin ?

La saison 1 ouvre X01, un complexe avec ses propres ordres et des points d’extraction qui peuvent se fermer.

La saison 1 de Modern Warfare 4, lancée le 6 novembre, ouvre une installation souterraine dans le mode DMZ. Le site s’appelle X01. Infinity Ward indique qu’on y accède par la zone de Hajin. À l’intérieur, la progression repose autant sur les ordres transmis par Ghost que sur votre capacité à ressortir avec le matériel trouvé.

Commencez dans le mode DMZ, à Hajin

Hajin existe aussi dans le Battle Royale de Warzone. Pour explorer X01, sélectionnez la version DMZ de Modern Warfare 4. Le briefing officiel situe le point d’infiltration aux abords de la zone, sans donner de coordonnées précises. Au lieu de chercher le site dans le menu du Battle Royale, partez de Hajin et suivez les nouveaux ordres DMZ consacrés à X01.

Repérez une sortie avant de fouiller les laboratoires

Le complexe relie des dépôts, des tunnels et des laboratoires répartis sur plusieurs niveaux. L’une des zones les plus profondes est un coffre-fort scellé. L’installation peut fermer des points d’extraction au cours de la partie. À votre première visite, repérez la sortie accessible avant de descendre et suivez les indications de Ghost pour éviter de vous retrouver avec du butin et aucun itinéraire de retour.

Les notes de la saison signalent aussi une imprimante 3D dans le niveau, sans détailler ses recettes. Si vous voulez un objectif concret en escouade, l’événement Threat Briefing lié au Capitaine consiste à affronter ce commandant puis à extraire des éléments de son casque. Le briefing précise que le groupe reçoit le crédit si l’un de ses membres ramène une pièce de commandant.