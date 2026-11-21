Mistfall Hunter est accessible sans achat sur Steam jusqu’au lundi 23 novembre à 19 h, heure de Paris. Le week-end gratuit donne accès au jeu, mais ne permet pas d’en conserver définitivement une licence. C’est l’occasion de découvrir son mélange de combats de fantasy et d’extraction, seul ou avec deux partenaires, avant de décider si sa formule vous convient.

L’opération annoncée par Bellring Games et Skystone Games court du 19 novembre à 4 h du matin sur la côte ouest américaine au 23 novembre à 10 h dans le même fuseau. En novembre, cela correspond en France métropolitaine à 13 h pour l’ouverture et 19 h pour la fermeture. Le créneau ne s’arrête donc pas dimanche soir.

Le téléchargement gratuit pendant l’opération ne transforme pas Mistfall Hunter en jeu définitivement gratuit. Après la fermeture, une licence sera nécessaire pour continuer. Il faut aussi distinguer cette offre Steam d’un accès sur une autre boutique ou une console : le week-end gratuit vérifié ici concerne Steam sur PC.

Ouvrez la fiche Steam de Mistfall Hunter avec votre compte habituel. Vérifiez que l’accès temporaire gratuit est toujours proposé, puis lancez l’installation depuis le client Steam. Choisir cet accès évite de confondre le bouton d’achat avec l’offre d’essai. Gardez suffisamment d’espace libre sur le disque et laissez les éventuelles mises à jour se terminer avant votre première partie. Contrôlez l’heure de fermeture affichée par Steam si vous arrivez au terme de l’offre. Le lundi 23 novembre à 19 h reste la limite française issue du calendrier annoncé.

Aucun achat ne devrait être nécessaire pour cette période d’accès. Si la fiche ne montre plus l’offre gratuite, vérifiez la date et le compte utilisé avant de valider un paiement.

Le but n’est pas seulement de gagner un combat

Dans Mistfall Hunter, les expéditions opposent le joueur aux créatures du monde et à des adversaires humains. L’enjeu consiste à récupérer des ressources puis à réussir à ressortir. Un équipement ramassé pendant une sortie ne vaut pas grand-chose si vous n’arrivez pas à le ramener.

Le jeu propose des sorties en solo ou en groupes de trois. Les choix d’armes, de compétences et de talents servent à construire votre manière de combattre. Pour un premier essai, le point à observer n’est donc pas uniquement la qualité d’un affrontement : regardez aussi si vous appréciez la tension du retour et le risque associé au butin.

La saison 2 ajoute notamment une zone de flammes évoluant pendant les parties, un nouvel affrontement de boss et un javelot pour le Blackarrow. Le studio annonce aussi des ajustements de classes, de serveurs et de progression. Ces changements donnent du contexte au week-end gratuit ; ils ne constituent pas une garantie de performances identiques sur tous les PC.

Le PC à prévoir avant de télécharger

Élément Minimum Steam Configuration recommandée Système Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits Processeur Core i7-4770 ou Ryzen 5 1400 Core i7-9700 ou Ryzen 5 3600 Mémoire vive 12 Go 16 Go Carte graphique GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580 GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 XT Stockage 45 Go libres 45 Go libres ; SSD fortement recommandé Connexion Internet haut débit Internet haut débit

Ces configurations ne promettent ni une résolution ni un nombre d’images par seconde précis. L’essai gratuit permet justement de vérifier le comportement du jeu sur votre machine, avec vos réglages et votre connexion, avant de payer.