Microsoft To Do ferme en juin : vos listes personnelles ne passeront pas dans Planner

Microsoft arrêtera les applications To Do le 30 juin 2027. Si vous utilisez un compte personnel, vos listes ne seront pas transférées automatiquement dans Planner : ce dernier ne constitue pas une solution de remplacement pour ces comptes. Il reste plusieurs mois pour préparer la sortie, mais mieux vaut identifier dès maintenant les listes et rappels dont vous dépendez.

L’arrêt concerne aussi les abonnés Microsoft 365 personnels

Dans ses explications sur le passage de To Do à Planner, Microsoft distingue les comptes professionnels ou scolaires des comptes personnels. La fin des applications concerne les différentes plateformes, pas uniquement le logiciel Windows.

Un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille ne transforme pas un compte personnel en compte d’entreprise. Il ne faut donc pas supposer que payer Microsoft 365 garantit une migration de ses courses, rappels familiaux ou tâches personnelles dans Planner.

Ce qui s’arrête et ce qui reste encore à préciser

Point Situation annoncée Applications To Do Retrait le 30 juin 2027 Migration automatique des tâches Non prévue vers les nouveaux plans privés de Planner Comptes personnels Autre application à choisir Exportation Informations supplémentaires promises avant l’arrêt Connexions utilisées par d’autres applications Maintien au-delà du retrait des applications, avec préavis séparé avant leur arrêt

La dernière ligne ne signifie pas que To Do restera normalement utilisable après juin. Elle décrit une transition technique distincte. Inversement, le retrait des applications ne suffit pas à conclure que toutes les données seront effacées à cette même date.

Préparez vos listes avant de choisir un successeur

Identifiez le compte utilisé. Une liste ouverte au travail peut relever d’un compte différent de celui du téléphone personnel. Faites l’inventaire des usages. Relevez les listes partagées, dates d’échéance, répétitions, sous-tâches, notes et pièces jointes importantes. Testez quelques tâches représentatives. Vérifiez qu’une éventuelle application de remplacement sait reproduire vos rappels récurrents et votre partage. Attendez les modalités officielles d’export avant d’effacer quoi que ce soit. Le format et la reprise des différents champs ne doivent pas être présumés.

Une liste de texte et un rappel récurrent ne se transfèrent pas forcément de la même façon. Une importation qui reprend les intitulés mais perd les échéances n’est pas une migration complète pour quelqu’un qui organise ses démarches avec des alertes.

Ne supprimez pas votre compte Microsoft pour quitter To Do

To Do peut partager le même compte avec votre messagerie et d’autres services. Changer d’application de tâches n’exige pas de fermer ce compte. Il faut également éviter de supprimer les listes originales après un simple essai d’importation : contrôlez d’abord le nombre de tâches, les notes et les rappels.

Pour les comptes professionnels, Planner suit sa propre évolution. Les particuliers doivent surtout retenir une chose : la continuité de leurs listes n’est pas automatique. La bonne préparation consiste à vérifier les fonctions réellement utilisées, puis les possibilités d’export confirmées par Microsoft.