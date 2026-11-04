Microsoft Authenticator sur Android : la sauvegarde changera en janvier, ce qu’il faut anticiper

La sauvegarde de Microsoft Authenticator sur Android doit passer par Google One à partir de janvier 2027. Ce changement, décrit dans l’assistance Microsoft, concerne surtout les utilisateurs qui comptent restaurer leurs comptes après un changement de téléphone. Il ne faut pas attendre le jour de la migration pour découvrir ce qui a réellement été sauvegardé.

Il s’agit d’une évolution annoncée dans la documentation, pas d’une bascule déjà effective sur tous les appareils ce matin.

La sauvegarde ne conserve pas tous les comptes de la même façon

Le point le plus important de la fiche Microsoft est la différence entre les catégories de comptes. Les comptes personnels et certains codes à usage unique peuvent être récupérés selon les modalités prévues. Pour les comptes professionnels ou scolaires, la sauvegarde ne conserve que leur nom : une nouvelle connexion ou une réinscription peut rester nécessaire.

Retrouver une ligne dans l’application ne prouve donc pas que l’on pourra valider une connexion.

Avant de changer de téléphone

Commencez par vérifier l’état de la sauvegarde dans votre installation actuelle et par identifier les comptes indispensables. Pour chacun, assurez-vous de disposer d’une méthode de récupération ou d’un autre moyen d’authentification prévu par le service.

À partir du changement décrit par Microsoft, il faudra également vérifier que Microsoft Authenticator fait partie des données prises en charge dans la sauvegarde Google One. Les intitulés peuvent varier selon la version d’Android et le téléphone.

Gardez l’ancien appareil disponible jusqu’à avoir contrôlé une connexion réelle aux comptes importants sur le nouveau. C’est ce test qui permet de constater que le transfert répond au besoin, au-delà de la simple présence des noms.

Android vers iPhone : une autre migration

Microsoft précise que la restauration de sauvegarde se fait au sein du même type d’appareil : Android vers Android ou iOS vers iOS. Passer d’un système à l’autre ne doit donc pas être traité comme une restauration ordinaire.

Le bon réflexe d’ici janvier consiste à préparer la récupération des accès, pas à supprimer l’application ni à réinitialiser le téléphone. Le calendrier annoncé laisse le temps de contrôler les comptes avant toute migration.

Image : Microsoft.