Metrolist : vos favoris ont disparu après la mise à jour ? Ce correctif vise le problème

Des favoris, des albums enregistrés ou des téléchargements manquent après votre passage de Metrolist 13.x à la version 14 ? La version 14.0.1 annonce une récupération de ces données. Publié le 19 novembre, ce correctif répond notamment aux difficultés de migration vers la nouvelle génération de l’application. Cette restauration est annoncée par les développeurs ; elle ne constitue pas une récupération que nous aurions vérifiée sur un téléphone de test.

Une perte liée au changement de version

Dans les notes officielles de Metrolist 14.0.1, l’équipe cite cinq catégories affectées lors d’une mise à niveau depuis la branche 13.x : les titres aimés, les albums sauvegardés, les paroles, les téléchargements et les fichiers audio en cache. La présence de la nouvelle version mérite donc d’être vérifiée avant de reconstruire manuellement toute sa bibliothèque.

Le vocabulaire compte. Un titre aimé est un choix enregistré dans votre bibliothèque ; un téléchargement est destiné à une écoute sans nouvelle récupération du fichier ; le cache correspond à des données conservées par l’application. Constater qu’une chanson apparaît dans une liste ne suffit donc pas à établir que son fichier est de nouveau disponible hors ligne.

Faites ces vérifications séparément

Commencez par consulter la version installée et comparez-la à la version stable proposée sur le dépôt officiel. Si vous êtes resté sur une version touchée par la migration, mettez à jour depuis votre canal habituel, puis contrôlez plusieurs éléments que vous connaissez précisément. Un morceau que vous aviez aimé et un album enregistré avant le changement donnent deux points de comparaison différents.

Dans les favoris, recherchez des titres dont vous êtes certain de l’enregistrement antérieur.

Ouvrez aussi les albums sauvegardés : leur retour ne se déduit pas de celui des titres aimés.

Pour un téléchargement important, vérifiez sa disponibilité réelle dans les conditions où vous comptez l’écouter.

Consultez les paroles sur quelques morceaux concernés, plutôt que d’extrapoler à toute la bibliothèque.

Ces contrôles ne produisent pas un taux de réussite général. Ils permettent de décrire ce qui est revenu sur votre installation et ce qui manque encore. Le journal de publication ne donne ni pourcentage de récupération garanti, ni liste exhaustive des circonstances dans lesquelles la migration avait échoué.

Ne confondez pas album enregistré et album téléchargé

La version 14.0.1 rétablit aussi un comportement de la branche 13 : sauvegarder un album ou une playlist ne déclenche plus son téléchargement, sauf si le réglage correspondant est activé. Un album retrouvé dans la bibliothèque peut donc ne pas être présent hors ligne sans que cela démontre une nouvelle perte de données. Vérifiez ce choix avant de relancer une série de téléchargements sur une connexion mobile.

Les développeurs mentionnent également une correction de la reprise des téléchargements après redémarrage. Cette modification concerne le fonctionnement du téléchargement ; elle ne doit pas être présentée comme une preuve que tous les fichiers précédemment absents sont forcément revenus.

Gardez une trace avant toute manipulation supplémentaire

Si des éléments restent absents, notez la version de départ, celle installée ensuite et les catégories touchées. Conservez également vos sauvegardes existantes. Désinstaller l’application ou effacer ses données locales n’est pas une étape de restauration donnée dans les notes de cette version : ce serait une intervention différente d’une simple mise à jour.

Le dépôt distingue enfin les versions stables des préversions de développement, signalées comme telles. Une fonction citée dans les notes d’une préversion ultérieure ne doit pas être attribuée automatiquement à la 14.0.1. Pour ce problème, le point de départ reste le correctif stable annoncé le 19 novembre et la vérification de vos propres données après son installation.