Samus devra contrer ses adversaires pour absorber leur force vitale. Ce que Nintendo confirme sur Metroid Ravenous, attendu le 28 janvier 2027 sur Switch 2.

Dans Metroid Ravenous, Samus ne devra pas seulement éliminer ses ennemis : elle utilisera ses pouvoirs de métroïde pour absorber leur force vitale. Nintendo prévoit cette nouvelle aventure en 2D pour le 28 janvier 2027 sur Switch 2. Annoncé en septembre, le jeu se distingue par cette manière de survivre, qui impose d’abord d’ouvrir une brèche dans la défense adverse.

Contrer, étourdir, puis agir vite

La présentation française officielle de Metroid Ravenous décrit un enchaînement précis : contrer une attaque pour étourdir l’adversaire, puis profiter rapidement de cette ouverture afin d’aspirer sa force vitale. La survie repose donc aussi sur le moment choisi pour répondre à un ennemi.

La différence est importante pour comprendre la promesse du jeu. Il ne suffit pas de retenir que Samus peut se nourrir : Nintendo associe ce pouvoir à une fenêtre d’action obtenue après un contre. La description ne détaille toutefois ni la durée de cette fenêtre, ni la quantité d’énergie récupérée, ni les adversaires auxquels elle s’appliquera. Ces paramètres ne peuvent pas être déduits d’une formule de présentation.

Ce que montre la première bande-annonce

Dans la vidéo française, vers 30 secondes, Samus vise un adversaire volant avec son canon, dans un décor de grotte rouge montré de côté. Vers 1 min 03, une séquence montre une énergie pourpre aspirée depuis un ennemi. Ces images donnent une forme concrète au pouvoir décrit par Nintendo, sans permettre de calculer la quantité de vie récupérée ou le temps disponible pour l’utiliser.

Vidéo : Nintendo France.

Une chasseuse blessée face à cinq assassins

L’aventure commence après l’écrasement de Samus sur une lune. Un groupe mystérieux l’attaque et la laisse grièvement blessée. Pour remonter à la surface, elle doit explorer un monde souterrain et acquérir de nouvelles capacités.

Les cinq ninjas de l’espace responsables de l’attaque l’attendent dans ce labyrinthe. Nintendo annonce des duels rapprochés contre leur arsenal. Cela donne deux échelles à l’aventure : l’exploration pour progresser dans le monde, puis des confrontations ciblées avec les personnages qui ont précipité la chute de Samus.

Le calendrier est confirmé sur la fiche française : 28 janvier 2027, sur Nintendo Switch 2. Le jeu est annoncé pour un joueur et la liste des langues comprend le français. La présence de modes portable, sur table et téléviseur permet de choisir son écran ; elle ne signifie pas qu’un mode coopératif est prévu.

Le communiqué publié par Nintendo le 11 septembre parle également d’une exclusivité Switch 2 et d’amiibo Samus et Statue Chozo vendus séparément au lancement. Il ne précise pas dans ce texte ce que ces figurines débloquent. Rien ne permet donc de présenter un contenu particulier comme inclus ou de déclarer les amiibo nécessaires pour terminer l’aventure.

Ce qu’il reste à découvrir avant janvier

Les archives Nintendo Direct situent la présentation dans l’émission du 9 septembre 2026. Les éléments disponibles donnent déjà le principe de l’absorption et le point de départ de l’histoire ; ils ne constituent pas une annonce publiée cette semaine.

Avant un achat, les inconnues utiles restent la durée de l’aventure, ses différents réglages de difficulté et les détails des capacités à débloquer. Le contre suivi de l’absorption est le geste central décrit par Nintendo : c’est ce lien entre combat et survie qu’il faudra observer dans les prochaines démonstrations, au-delà du retour de Samus dans une vue en 2D.