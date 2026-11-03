Meta Quest 2 et Quest Pro : les nouveautés s’arrêteront en mars 2027, les jeux compatibles restent

Votre Quest 2 ou Quest Pro ne perdra pas ses jeux en mars 2027. Meta annonce la fin des nouveautés du système à cette échéance, tout en maintenant la boutique, les achats et les titres compatibles. Les correctifs de sécurité et les corrections de bugs critiques continueront jusqu’à fin 2027.

Pour les joueurs encore équipés, ce sont donc deux échéances différentes : celle des nouvelles fonctions, puis celle de la maintenance de sécurité.

Mars pour les nouveautés, décembre pour la sécurité

Dans son annonce du 2 novembre destinée aux développeurs, Meta précise que la dernière version du système atteindra tous les Quest 2 et Quest Pro d’ici mars 2027. Les fonctions et interfaces de programmation publiées ensuite viseront les Quest 3, Quest 3S et les appareils plus récents.

Les mises à jour trimestrielles de sécurité et les correctifs critiques restent prévus jusqu’à la fin de 2027. Meta acceptera également les nouvelles applications destinées à ces deux anciens casques jusqu’en décembre 2027.

La bibliothèque et le PC VR restent utilisables

La boutique demeure ouverte : les utilisateurs pourront toujours chercher, acheter et télécharger des applications compatibles. Meta ne prévoit pas de retirer les titres de la boutique à cause de cette décision. Le jeu entre anciens et nouveaux casques reste pris en charge, tout comme le PC VR via Link.

Les studios pourront aussi continuer à mettre à jour leurs jeux existants. C’est essentiel pour distinguer une plateforme qui ne gagne plus de fonctions d’un service qui ferme : ici, Meta annonce la première situation.

Les studios garderont la main sur le suivi de leurs jeux

La compatibilité d’un titre dépendra néanmoins de ses propres évolutions. Un studio qui exploite de nouvelles fonctions devra maintenir une version adaptée aux anciens casques s’il veut conserver ces joueurs. Meta demande au moins 180 jours de préavis lorsqu’un arrêt de prise en charge prive les clients de contenus ou de services essentiels.

Un casque encore fonctionnel pourra donc rester utile, notamment avec un PC. En revanche, la fin des correctifs de sécurité fin 2027 restera une limite distincte à prendre en compte pour un appareil connecté.