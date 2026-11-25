Muse arrive pour les adultes britanniques. Meta détaille ses accès aux services, ses validations d’achat et le réglage d’utilisation des données.

Muse arrive au Royaume-Uni : l’IA de Meta propose de gérer les tâches du quotidien

Image : illustration.

Relancer un remboursement ou organiser un agenda familial : Muse, l’agent personnel de Meta, arrive au Royaume-Uni pour les adultes. Dans son annonce du 23 novembre, Meta présente une IA capable de préparer et d’exécuter des tâches avec des services connectés. Cette annonce ne porte pas sur une disponibilité en France.

Le principe va plus loin qu’une réponse dans une conversation : l’agent peut intervenir dans des outils de l’utilisateur. Le sujet central devient donc l’étendue des accès accordés, et ce qui doit encore être validé avant une action.

Chaque achat reste soumis à une validation

Meta indique que Muse demande l’accord de l’utilisateur avant les opérations sensibles, et que chaque achat exige une approbation. Pour d’autres tâches, la durée et la fréquence des validations peuvent être adaptées. On peut notamment autoriser la lecture d’e-mails sans autoriser leur envoi.

Cette distinction répond à un usage très concret. Retrouver les références d’une commande dans sa messagerie peut aider à préparer une réclamation. Envoyer cette réclamation engage une communication avec un tiers. Donner accès à l’information n’implique donc pas nécessairement de déléguer toute la suite.

Meta annonce aussi un historique de ce que l’agent a fait et prévoit de faire. Sur le Web, l’utilisateur peut regarder son travail et reprendre la main. Ce suivi ne remplace pas la compréhension de l’action proposée, mais il permet de retrouver le chemin suivi au lieu de n’obtenir qu’une réponse finale.

Les connexions changent les informations que Muse peut recevoir

Les services choisis alimentent l’agent en contexte. Lorsque Facebook, Instagram et Threads sont réunis dans le même Espace Comptes, Meta précise qu’ils sont connectés automatiquement. Les autres accès peuvent être modifiés ou supprimés.

Un agenda contient des horaires et parfois les coordonnées de participants. Une messagerie contient des échanges et pièces jointes. Les connecter ne représente pas la même décision que transmettre une question isolée à une IA. Le bénéfice attendu vient justement de ce contexte supplémentaire ; il faut donc considérer ensemble le service rendu et les informations mises à disposition.

La mémoire ne disparaît pas forcément avec un message

Dans son guide sur la confidentialité, Meta explique que Muse travaille dans un environnement infonuagique isolé par utilisateur. Une future option dite confidentielle est encore en préparation : elle ne doit pas être présentée comme déjà disponible.

Le même guide distingue supprimer un message et faire oublier une information apprise. On peut demander à l’agent d’oublier un sujet ou réinitialiser Muse. Pour un utilisateur, cela signifie que l’historique visible et la mémoire utilisée pour personnaliser les réponses ne sont pas simplement deux noms du même contenu.

Publicité et entraînement sont deux réglages différents

Meta affirme que les conversations et les données conservées par Muse ne sont pas partagées avec ses systèmes publicitaires. L’utilisation des interactions pour améliorer ses modèles est, elle, activée au démarrage et peut être désactivée. L’absence d’utilisation publicitaire ne signifie donc pas que toutes les autres utilisations sont désactivées.

Pour les identifiants, l’entreprise décrit un stockage séparé qui permet une connexion sans montrer le mot de passe au modèle. Elle indique aussi que certaines vérifications de permissions fonctionnent hors de celui-ci. Ce sont des protections annoncées par Meta, pas une garantie indépendante d’absence d’incident.

Le lancement britannique met ainsi en évidence le véritable changement des agents personnels : déléguer ne consiste plus seulement à obtenir une suggestion. Il s’agit de définir à quelles informations un outil accède, jusqu’où il peut agir et quelles décisions restent entre les mains de l’utilisateur.