Meta déploie une mise à jour urgente pour éviter la surchauffe de certaines lunettes connectées

Meta distribue une mise à jour pour des lunettes connectées de sa propre gamme. Une exposition excessive à la sueur ou à l’humidité peut entraîner une chauffe anormale sur les modèles concernés.

Quelles lunettes vérifier

Le signalement vise les références Adventurer, Fury, Starfire, Nova et Capri. Les lunettes commercialisées sous les marques Ray-Ban Meta et Oakley Meta sont exclues de cette alerte. Si vous ne connaissez pas la référence, ouvrez la fiche de votre appareil dans l’application avant de vous fier à son apparence.

Sur le téléphone associé, ouvrez l’application Meta AI, sélectionnez vos lunettes et consultez les mises à jour disponibles. La version mentionnée pour cette correction est la 130. Suivez les instructions affichées pour votre modèle.

Si les lunettes chauffent de façon inhabituelle, retirez-les et contactez l’assistance du fabricant. La mise à jour concerne le comportement des modèles visés lorsqu’ils sont exposés à l’humidité et ne change pas leurs limites d’étanchéité.