La version 1.9.0 ajoute des variantes de parcours, deux rallyes et un menu de replays. Voici ce qui change et les limites à connaître.

Mario Kart World : huit variantes de circuits et les replays arrivent avec la mise à jour 1.9.0

Les courses de Mario Kart World pourront désormais se revoir après l’arrivée. La mise à jour 1.9.0 ajoute un menu de replays, huit variantes de circuits existants et deux rallyes dans le mode à élimination. Nintendo a commencé son déploiement le 24 novembre sur Switch 2. Il faut l’installer pour utiliser les fonctions en ligne et retrouver des joueurs équipés de la même version.

Huit parcours revisités, pas huit circuits entièrement nouveaux

Les notes officielles de Nintendo répertorient huit variantes portant le chiffre 2 dans leur intitulé anglais : Airship Fortress, Desert Hills, Salty Salty Speedway, DK Pass, Koopa Troopa Beach, Shy Guy Bazaar, Mario Bros. Circuit et Wario Stadium. Elles sont proposées à partir de leurs circuits respectifs dans les courses VS, le contre-la-montre et les courses en ligne ou en communication locale sans fil.

Cette distinction évite une mauvaise surprise à la sélection : la nouveauté ne prend pas la forme de huit environnements entièrement supplémentaires. Elle permet de retrouver un lieu connu avec un parcours différent. Pour le contre-la-montre, cela signifie aussi un nouveau tracé à apprendre plutôt qu’un simple ajustement invisible des performances du kart.

Deux rallyes supplémentaires, nommés Feather Rally et Lucky Cat Rally dans les notes américaines, rejoignent le mode à élimination. Nintendo indique qu’ils deviennent sélectionnables après avoir joué à l’un des rallyes de ce mode. Les noms français de ces deux rallyes ne sont pas précisés dans les notes consultées.

Les replays sont automatiques, mais les anciennes courses ne reviennent pas

Le menu principal accueille une rubrique dédiée aux enregistrements des courses et batailles. Leur sauvegarde se fait automatiquement. Vous pourrez donc revenir sur une partie après l’avoir terminée, sans avoir dû penser à lancer un enregistrement avant le départ.

Les parties jouées en version 1.8.0 ou antérieure ne seront pas récupérées. Le système commence avec les courses compatibles de la nouvelle version. Nintendo précise également qu’un abandon depuis le menu pause, ou un retour à l’exploration libre en pleine course, empêche la sauvegarde du replay concerné.

Autre limite utile : une fois la capacité de conservation dépassée, les enregistrements les plus anciens disparaissent en premier. Ce menu n’est donc pas une archive illimitée de toutes vos parties. Il est mieux adapté à la consultation des courses récentes qu’à la conservation durable d’une saison entière entre amis.

L’exploration à plusieurs gagne des activités

Les interrupteurs P peuvent maintenant lancer des missions pendant l’exploration libre en ligne, en communication locale sans fil et sur un réseau local. La fonction ne s’applique toutefois pas au jeu à deux sur la même console ni pendant les événements, selon les exceptions précisées par Nintendo.

Les spectateurs disposent aussi d’informations supplémentaires. L’emplacement d’objet du joueur observé s’affiche dans la vue de sa caméra, et le suivi peut changer même après que ce coureur a franchi l’arrivée. L’intérêt est concret lors d’une partie entre amis : le passage de votre concurrent préféré sur la ligne ne vous oblige plus à rester attaché à ce point de vue.

Des corrections touchent les accidents et certains raccourcis

Nintendo corrige notamment des collisions à des endroits sans obstacle, ainsi que plusieurs comportements de raccourcis et d’objets. Le patch ajuste également les probabilités de distribution de certains objets. L’éditeur ne fournit pas les pourcentages détaillés dans les notes : il serait donc prématuré d’annoncer une stratégie gagnante ou un objet systématiquement plus fréquent.

Ces corrections comptent autant que le contenu ajouté pour les joueurs qui répètent un même tracé. Une trajectoire habituelle ou un comportement d’objet peut changer après installation, sans que le kart ait été modifié dans le garage.

Sur l’écran d’accueil de la console, sélectionnez Mario Kart World sans le démarrer, puis appuyez sur + ou −. Le numéro de version figure sous le titre. Dans les options du logiciel, lancez la recherche d’une mise à jour par Internet si la 1.9.0 n’est pas installée.

La sauvegarde de progression reste utilisable après installation. En revanche, Nintendo demande que tous les participants utilisent la même version pour jouer ensemble. Pour les fonctions sur Internet, l’abonnement Nintendo Switch Online reste nécessaire : le téléchargement de cette mise à jour ne le remplace pas.