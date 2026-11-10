Le mode Expédition arrive le 8 décembre avec Symbiosis. Bungie prépare des sorties sans PvP, une nouvelle zone et une semaine de découverte.

Marathon : vous pourrez enfin explorer sans être attaqué par les autres joueurs

Marathon prépare une façon de jouer sans affronter les autres joueurs. Le 8 décembre, la mise à jour Symbiosis introduira la première phase du mode Expédition, exclusivement consacré aux ennemis et aux dangers du jeu. De quoi intéresser ceux que le risque de croiser une équipe hostile empêchait d’explorer sereinement.

Il ne s’agit pas de supprimer le PvP dans tout Marathon. Bungie ajoute une expérience distincte, avec ses propres règles, à côté des affrontements existants.

Trois sorties à enchaîner, seul ou avec une équipe

Les détails publiés ce 10 novembre par PlayStation décrivent Expédition comme une série de trois sorties, jouables en solo ou en groupe. Cette première phase propose des défis de combat et d’environnement sans menace PvP. Des bonus permettent de faire évoluer votre équipement pendant une sortie.

L’absence d’adversaires humains change la nature du risque, pas l’existence du danger. Il faudra toujours survivre aux ennemis et composer avec les lieux. Le bénéfice attendu pour un joueur curieux est surtout de pouvoir lire un affrontement et découvrir une zone sans qu’un autre groupe interrompe systématiquement cette découverte.

Il faudra attendre les règles détaillées pour juger la durée d’une série et la générosité de sa progression. L’annonce ne permet pas de promettre des sorties faciles ou un butin garanti.

Le Périmètre s’agrandit, avec une menace sous la surface

Symbiosis transforme également le Périmètre. La végétation fongique et la vie extraterrestre y ouvrent de nouveaux espaces, dont des galeries souterraines et un réservoir submergé. Une reine des tiques attend les explorateurs dans les profondeurs.

Bungie avait déjà présenté cette évolution dans sa feuille de route. Les informations de novembre précisent désormais la forme de l’expérience : des espaces supplémentaires, un mode sans PvP et un lieu pour préparer les sorties.

Ce nouvel espace social, Limbo, réunira des stands de tir pour tester les armes et une arène de duel. Il permet de distinguer deux moments : essayer une configuration à l’écart d’une sortie, puis l’emmener sur le terrain.

Le PvP reçoit aussi un mode moins risqué

Un match à mort par équipes en bêta opposera deux groupes de trois joueurs. Les participants pourront s’affronter sans mettre en jeu leur équipement permanent. Ce format court vise un besoin différent d’Expédition : pratiquer le combat contre des humains en limitant ce que l’on risque de perdre.

La mise à jour ajoutera aussi Bishop, un nouveau corps de Runner orienté vers la vitesse et les lames, ainsi qu’un lance-flammes et un revolver.

Une semaine de découverte, avec des conditions à connaître

Une semaine de découverte accompagnera Symbiosis du 8 au 15 décembre. Cela ne signifie pas que le jeu sera donné définitivement. Sur console, Sony rappelle qu’une connexion Internet et un abonnement payant sont nécessaires pour jouer.

La sauvegarde multiplateforme exige par ailleurs un compte de plateforme associé à Bungie.net et une copie compatible du jeu pour chaque système utilisé. Avant d’organiser une session entre amis, vérifiez donc autant vos conditions d’accès que la date de la mise à jour.

Image : Bungie / PlayStation.Blog.