Mangmi prépare une Air X Pro et son premier visuel laisse voir une console horizontale avec deux sticks entourés de lumière. La marque confirme le nom et annonce davantage de détails prochainement. Le processeur, l’écran, le prix et la date de vente restent inconnus : le teaser montre un produit en préparation, pas encore une fiche permettant de décider quels jeux tourneront bien dessus.

La façade montre des commandes familières

Le rendu assombri conserve la disposition générale d’une console portable : écran au centre, commandes de chaque côté, croix directionnelle et quatre boutons ABXY organisés à la manière de Nintendo. Les deux sticks ont des anneaux lumineux. Ce détail donne une identité à la machine, mais ne renseigne ni sur la précision des commandes ni sur leur résistance à l’usure.

Le visuel suggère un appareil un peu plus large que l’Air X précédente. Sans dimensions officielles, il serait prématuré de lui attribuer un gain de confort ou une plus grande diagonale. Une prise en main devra montrer où reposent les doigts et comment tombent les gâchettes, que cette image de face ne permet pas de juger.

Le nom Pro ne suffit pas pour promettre davantage de jeux

L’Air X d’origine utilisait un Snapdragon 662. Certaines publications envisagent un Snapdragon 865 pour la nouvelle venue, notamment parce que Mangmi l’emploie ailleurs dans sa gamme. Ce rapprochement reste une hypothèse, pas une caractéristique annoncée de l’Air X Pro. Il en va de même pour les quantités de mémoire et la capacité de batterie citées par extrapolation.

Ce sont pourtant ces informations qui permettront de comprendre l’intérêt du changement. Une console dédiée à d’anciens jeux 2D n’a pas les mêmes besoins qu’une machine destinée à des systèmes 3D plus exigeants. Le refroidissement, le logiciel et les émulateurs utilisés interviennent aussi. Aucun résultat de jeu ou comparatif de performances du modèle Pro ne peut être tiré de ce teaser.

Ce qu’il faudra regarder avant de choisir

L’annonce complète devra préciser la définition et la taille de l’écran, la puce, la mémoire, le stockage et les possibilités d’extension. L’autonomie devra être reliée à un usage, plutôt qu’à la seule capacité de batterie. Enfin, les mises à jour et la configuration des commandes compteront pour ceux qui veulent une machine simple à reprendre après plusieurs semaines.

L’annonce de Mangmi du 19 novembre promet les caractéristiques et les modalités de lancement dans un prochain message. Elle ne fixe pas encore une commercialisation française. Sans prix en euros, pays de livraison et conditions de service après-vente, le terme « prochainement » ne vaut pas date de disponibilité chez nous. Le fait nouveau est donc la console elle-même et sa façade dévoilée ; le duel technique avec une Retroid devra attendre des données comparables.