Demander un renseignement, relancer poliment ou refuser une proposition : trois demandes précises et des brouillons à adapter, sans inventer vos faits.

Vous bloquez devant un mail à écrire ? Ces 3 demandes à une IA débloquent la situation

Vous connaissez le fond de votre message, mais pas la façon de commencer : demander un renseignement, relancer sans agacer ou refuser sans paraître sec. Une IA peut proposer une première formulation à partir de quelques faits, puis la corriger avec vous. Le résultat devient surtout utile lorsque vous précisez l’action attendue du destinataire, plutôt que demander seulement « écris-moi un mail professionnel ».

Les trois demandes ci-dessous sont des exemples originaux à adapter. Vous pouvez les saisir dans votre assistant habituel. Elles ne nécessitent ni de connecter votre messagerie ni d’autoriser un envoi : le travail consiste à préparer un texte que vous relirez avant de le copier dans votre mail.

Préparer puis copier le message sur votre téléphone

Ouvrez ChatGPT sur iPhone ou Android, puis une nouvelle conversation. Collez une des demandes ci-dessous dans la zone de message et remplacez les indications entre crochets. Envoyez-la avec le bouton d’envoi. Relisez la réponse et demandez une correction si nécessaire. Sélectionnez ensuite le texte du mail, puis utilisez Copier dans le menu du téléphone. Dans Gmail, Mail ou votre messagerie habituelle, créez un nouveau message. Collez séparément l’objet et le corps, puis renseignez le vrai destinataire. Vérifiez le destinataire, les faits et les pièces jointes avant de toucher Envoyer. Le texte préparé dans ChatGPT n’a pas été envoyé à votre correspondant.

1. Demander un renseignement sans raconter toute votre situation

Pour obtenir une réponse exploitable, commencez par les deux ou trois questions qui vous intéressent vraiment. Un long récit peut les noyer ; à l’inverse, « donnez-moi des informations » ne dit pas au destinataire quoi vous transmettre.

Imaginons que vous cherchiez un atelier de photographie pour débutant. Voici une demande que vous pouvez copier :

Aide-moi à rédiger un mail à une association qui organise des ateliers photo. Je suis débutant et je souhaite connaître les prochaines dates, le tarif total et le matériel à apporter. Rédige un objet précis et un message cordial de 100 mots maximum. Pose les trois questions clairement. N’invente pas de date, de budget, de recommandation ni de précédent échange. Termine simplement par une formule de politesse.

La structure recherchée pourrait donner ce brouillon, rédigé ici à titre d’exemple :

Objet : Renseignements sur vos ateliers photo pour débutants Bonjour,

Je souhaite participer à un atelier photo pour débutants. Pourriez-vous m’indiquer les prochaines dates proposées, le tarif total et le matériel à apporter ?

Merci pour ces renseignements.

Bonne journée,

[Prénom]

L’objet annonce la demande ; le corps contient les trois informations à obtenir. Si vous avez une contrainte réelle, ajoutez-la ensuite : « Je suis disponible uniquement le samedi ». En revanche, n’acceptez pas une formule comme « sur les conseils d’un ami » si personne ne vous a recommandé l’association. Elle sonne naturelle, mais raconte quelque chose de faux.

2. Relancer poliment en rappelant ce qui manque

Une relance fonctionne mieux lorsque la personne retrouve immédiatement le dossier concerné et la réponse attendue. L’IA n’a pas besoin de toute votre boîte mail : un résumé du premier échange peut suffire.

Prépare une relance pour un prestataire. Je lui ai demandé un devis pour photographier un événement, mais je n’ai pas encore reçu de réponse. J’ai envoyé ma demande le [date réelle]. J’ai besoin de savoir s’il est disponible et quand il pourrait m’envoyer son devis. Ton poli, direct, sans reproche et sans fausse urgence. Ne fixe pas de délai à sa place. Propose un objet et un message de 80 mots maximum. Conserve les éléments entre crochets tant que je ne les ai pas remplis.

Un brouillon possible serait :

Objet : Suivi de ma demande de devis du [date réelle] Bonjour,

Je reviens vers vous au sujet de ma demande de devis du [date réelle] pour la photographie de notre événement. Pourriez-vous me confirmer votre disponibilité et m’indiquer quand vous pourriez me transmettre votre proposition ?

Merci pour votre retour.

Bien cordialement,

[Prénom]

Vérifiez la date dans votre message d’origine avant d’envoyer. Si vous avez déjà un fil de discussion, répondre dans ce fil garde le contexte sous les yeux du destinataire. Vous pouvez demander à l’IA de retirer les phrases qui répètent des informations déjà visibles juste en dessous.

Évitez en revanche de demander « rends-le plus insistant » sans préciser votre intention. Essayez plutôt : « Raccourcis l’introduction et formule la question attendue dès la première phrase, sans ajouter de menace ni d’échéance. » Vous corrigez ainsi un problème concret du brouillon.

3. Refuser une proposition sans laisser croire que vous acceptez plus tard

Pour un refus, le point important est souvent ce que vous ne souhaitez pas promettre. Une formule très douce peut créer un rendez-vous futur dont vous n’avez aucune envie. Donnez donc à l’assistant une limite explicite.

Rédige un mail pour décliner une invitation à intervenir gratuitement à un événement professionnel. Je souhaite remercier l’organisateur, dire clairement que je ne peux pas accepter cette proposition et rester courtois. Je ne veux pas donner de justification personnelle ni proposer un autre créneau. N’invente aucune excuse et n’ajoute pas « une prochaine fois ». Fais deux versions : l’une chaleureuse, l’autre plus sobre, avec quatre phrases maximum par version.

Voici un exemple de version sobre :

Bonjour,

Merci d’avoir pensé à moi pour cet événement. Je ne pourrai pas donner suite à votre proposition d’intervention. Je vous souhaite une bonne préparation et un bel événement.

Bien cordialement,

[Prénom]

La version choisie doit vous ressembler. Si vous connaissez bien l’organisateur, une formule plus personnelle peut convenir. Si vous souhaitez réellement discuter d’une intervention rémunérée, dites-le à l’IA ; ce serait une autre réponse, avec une porte ouverte que le premier exemple n’a volontairement pas créée.

La deuxième demande sert à enlever ce qui sonne faux

Les conseils officiels d’OpenAI sur les demandes à ChatGPT recommandent de préciser le contexte et le ton, puis d’affiner la réponse. Vous pouvez le faire sans apprendre de vocabulaire technique : « remplace “je me permets de” », « enlève les compliments », « garde seulement les questions » ou « utilise le tutoiement » sont des corrections compréhensibles.

Relisez surtout les engagements, les dates et les pièces jointes annoncées. Un mail ne doit pas promettre « le document joint » si vous ne l’avez pas ajouté, confirmer une disponibilité inconnue ou remercier pour un accord qui n’existe pas. Cette dernière lecture vous appartient : elle porte sur les faits de votre échange.

Pour un message professionnel, remplacez les noms et détails confidentiels par des repères avant de les coller. Sur ChatGPT, les contrôles des données permettent notamment de désactiver « Améliorer le modèle pour tous » dans les paramètres. Ce réglage ne constitue pas une autorisation de transmettre des informations que votre employeur vous interdit de partager. Un résumé anonymisé des faits reste souvent suffisant pour obtenir la formulation qui vous manque.