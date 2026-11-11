macOS 27.2.1 : ce qu’Apple corrige sur votre Mac et quelle mise à jour installer

Apple a publié macOS Golden Gate 27.2.1 le 9 novembre. Parmi les correctifs propres au Mac, l’un comble un écart entre Safari et certains outils du Terminal : ces derniers pouvaient encore accepter des certificats compromis qu’Apple bloquait déjà dans son navigateur. La mise à jour corrige aussi des failles dans Messages, AirPlay et le Bluetooth. Si votre Mac tourne sous Tahoe ou Sequoia, Apple a publié un correctif pour votre branche le même jour.

Safari bloquait déjà ces certificats. Le Terminal restait concerné

Un certificat TLS aide un logiciel à vérifier l’identité du serveur auquel il se connecte. Quand les clés d’une autorité de certification sont compromises, de faux certificats peuvent sembler valides. Dans son avis sur eMudhra, Apple indique que six autorités intermédiaires servant à certifier des sites Web étaient concernées, pour douze certificats au total.

Safari, Mail et les applications qui utilisent les mécanismes réseau et de sécurité d’Apple bénéficiaient déjà d’un blocage distribué automatiquement. Des outils fournis avec macOS ou avec les outils de développement Xcode, dont curl et Git, consultent une autre liste de certificats de confiance. La mise à jour étend la protection à ces outils. Si vous récupérez des fichiers ou du code via le Terminal, c’est le changement concret de cette version.

Certaines applications embarquent leur propre liste de certificats. Pour celles-ci, Apple renvoie vers leur éditeur.

Messages, AirPlay et Bluetooth : les autres corrections confirmées

Le bulletin de sécurité de Golden Gate 27.2.1 détaille deux problèmes dans Messages. Le premier pouvait permettre à un intrus de rejoindre à distance une discussion de groupe et d’en recevoir les messages. Le second pouvait donner à une personne ajoutée au groupe accès à des messages envoyés avant son arrivée. Notre article sur les groupes iMessage explique aussi ce que cela change côté iPhone et iPad.

Apple a également corrigé des défauts dans les contrôles d’association Bluetooth et AirPlay. Certains concernaient les appareils à portée Bluetooth, un autre les appareils présents sur le même réseau. Deux corrections portent sur la mémoire utilisée par les logiciels, l’une dans Bluetooth, l’autre dans Brotli, un composant de décompression.

Les notes de version françaises annoncent des correctifs et des mises à jour de sécurité. Elles ne détaillent ni gain de vitesse mesuré ni correction ciblée d’un problème d’autonomie. Les nouveautés de Siri décrites sur la même page appartiennent à macOS 27.2.

Golden Gate, Tahoe ou Sequoia : quelle version chercher ?

Ouvrez le menu Pomme → À propos de ce Mac pour relever votre version. Pour le correctif des certificats, Apple indique 27.2.1 sur Golden Gate, 26.7.3 sur Tahoe et 15.8.3 sur Sequoia. Le numéro dépend donc de la branche installée sur votre Mac.

Après avoir enregistré votre travail, ouvrez Réglages Système → Général → Mise à jour de logiciels. Installez la mise à jour compatible proposée, puis retournez dans À propos de ce Mac après le redémarrage pour vérifier le numéro installé.