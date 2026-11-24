Le prochain MacBook Neo pourrait arriver vers février ou mars 2027 avec une puce A19 Pro et 12 Go de mémoire. Son prix reste inconnu.

Le MacBook Neo pourrait revenir dès le début de 2027 avec 12 Go de mémoire, contre 8 Go sur le modèle actuel. Selon les informations de Mark Gurman relayées le 22 novembre par 9to5Mac, Apple viserait la période de février à mars pour son prochain portable d’entrée de gamme. Un renouvellement encore officieux, dont le prix constitue une inconnue majeure.

Ce dossier complète le calendrier attendu des prochains iPhone en détaillant l’évolution de mémoire évoquée pour le portable.

Un calendrier qui se rapproche du printemps

Le lancement serait lié au cycle des versions 27.4 des systèmes Apple. Cette fenêtre couvre février et mars : elle ne garantit donc ni une présentation début février, ni une commercialisation française à une date précise. Le nom « MacBook Neo 2 » désigne ici la génération attendue, sans annonce d’Apple.

La nouvelle information concerne surtout ce calendrier plus resserré. Les pistes concernant les composants circulaient déjà auparavant. Le portable passerait d’une puce A18 Pro à une A19 Pro, accompagnée de 12 Go de mémoire unifiée. Apple envisagerait aussi de renouveler régulièrement les couleurs de cette gamme ; leur changement dès cette prochaine génération reste incertain.

Pourquoi les 12 Go méritent plus d’attention que les coloris

Passer de 8 à 12 Go représente 50 % de mémoire supplémentaire. Ce calcul ne signifie pas que l’ordinateur serait 50 % plus rapide : mémoire et vitesse de calcul répondent à des besoins différents.

Imaginez une journée avec un navigateur rempli d’onglets, une visioconférence et un document à modifier. Ces applications doivent conserver simultanément des données disponibles. Une capacité supérieure peut donner davantage de marge dans ce type d’usage, sans constituer à elle seule une preuve de gain sur le futur ordinateur. Il faudra des essais pour mesurer son comportement réel.

Cette distinction compte au moment de choisir une configuration. Un portable utilisé essentiellement pour écrire et consulter quelques sites ne rencontre pas les mêmes contraintes qu’une machine qui garde plusieurs applications ouvertes toute la journée. La rumeur de mémoire supplémentaire mérite donc d’être examinée à partir de ses usages, plutôt que comme une promesse générale de puissance.

Aucun prix annoncé pour la France

La hausse de prix évoquée dans certaines reprises n’est pas une information tarifaire révélée par Gurman : elle provient d’une hypothèse du rédacteur de 9to5Mac. Elle ne permet de déduire ni une augmentation certaine ni un prix français.

Pour un achat à court terme, il reste donc deux inconnues concrètes : le prix français de cette éventuelle génération et les caractéristiques qu’Apple retiendra effectivement. Attendre une annonce pourrait permettre de comparer les deux modèles sur une base complète ; la seule rumeur des 12 Go ne suffit pas à établir lequel offrirait le meilleur rapport entre équipement et prix.