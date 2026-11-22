Le Lumia 950 XL reçoit un portage Android 16 : appels, photos et sortie vidéo sont documentés. Les avancées du 15 novembre et les limites de cette version expérimentale.

Lumia 950 XL : il installe Android 16 sur ce Windows Phone de 2015, et les appels passent

Le Lumia 950 XL, né sous Windows 10 Mobile en 2015, fait désormais tourner Android 16. Lorenzo Giannoccaro a publié une version non officielle de LineageOS 23.2 pour ce téléphone Microsoft. Le projet dépasse l’écran de démarrage : son état actuel documente les appels, les caméras et la connexion à un moniteur. Il reste cependant expérimental, avec des protections et des fonctions encore incomplètes.

Le parallèle avec la Galaxy Watch de 2018 passée de Tizen à Wear OS est frappant. Dans les deux cas, le changement vient de développeurs indépendants, pas d’une mise à jour proposée par le fabricant. Pour le Lumia, il s’agit même d’installer un système que Microsoft n’avait jamais prévu pour cet appareil.

Un vrai portage, jusque dans les anciennes pièces du système

Dans sa présentation originale accompagnée d’une photo du téléphone, le développeur explique avoir conservé le noyau Linux 3.10 du Lumia et lui avoir ajouté les mécanismes nécessaires à un Android beaucoup plus récent. Le travail s’appuie sur Android4Lumia950 et d’autres contributeurs, auxquels il attribue les bases du portage.

Faire apparaître un bureau ne suffit pas à transformer un ancien téléphone en appareil utilisable. Le système doit aussi dialoguer avec son modem, ses capteurs et ses caméras. Ce sont ces raccordements qui déterminent si l’on pourra seulement parcourir des menus ou réellement téléphoner, prendre une photo et connecter des accessoires.

La publication initiale signalait encore des problèmes de son pendant les appels. Il faut donc lire le suivi du projet plutôt que figer l’état du téléphone sur cette première démonstration.

La version du 15 novembre corrige la mise au point et avance sur la double SIM

La version publiée le 15 novembre 2026, pour le modèle nommé « cityman », corrige notamment l’autofocus arrière. Auparavant, le mécanisme pouvait rester bloqué sur l’infini et laisser les sujets proches flous. Le correctif permet à nouveau de déplacer la lentille en mise au point continue et au toucher.

Sur le Lumia 950 XL double SIM RM-1116, un testeur a aussi confirmé les appels entrants et sortants, les SMS et le son sur les deux lignes. Le développeur demande encore un redémarrage après avoir changé la SIM utilisée pour les données. La version remplace de précédentes éditions du même jour qui comportaient des problèmes de réseau et d’audio.

Ces précisions comptent davantage qu’un simple numéro Android : deux fichiers portant une date proche peuvent ne pas donner le même résultat. Elles ne permettent pas non plus d’étendre cette compatibilité au Lumia 950 classique ou aux autres Lumia.

Ce qui fonctionne dépasse désormais le simple démarrage

La fiche maintenue par Lorenzo Giannoccaro répartit les fonctions selon leur état. Au 22 novembre, elle donne notamment les indications suivantes :

Usage État annoncé par le projet Communications Wi-Fi, Bluetooth, LTE, SMS et appels vocaux avec écouteur, microphone et haut-parleur. Photos et vidéos Caméras avant et arrière, flash, stabilisation optique arrière et vidéo 1080p à 30 images/s. Écran externe Sortie USB-C vers HDMI jusqu’en 1080p à 60 Hz ; plusieurs docks ont été testés. Positionnement et stockage Accroche GPS en extérieur confirmée par un testeur et prise en charge de la microSD. Reconnaissance de l’iris Capteur infrarouge et aperçu actifs, mais reconnaissance ne déverrouillant pas encore le téléphone.

L’affichage sur moniteur rappelle une ambition ancienne. Lors du lancement des Lumia en novembre 2015, Microsoft mettait déjà en avant Continuum et le Display Dock pour adapter certaines applications à un grand écran. La sortie vidéo sous Android n’est toutefois pas un retour de Continuum : le système, les logiciels et leurs possibilités ont changé.

Android 16 ne transforme pas cette version de travail en téléphone sécurisé

SELinux reste en mode permissif. La documentation Android sur cette protection explique la différence : les refus d’accès sont consignés, mais ne sont pas appliqués comme ils le seraient en mode contraignant. Voir Android 16 dans les paramètres ne garantit donc pas les protections d’un téléphone Android commercial récent.

La fiche de version GitHub ajoute un autre point important : c’est une version de débogage, dans laquelle ADB fonctionne avec les privilèges administrateur sans autorisation. Le correctif de sécurité affiché est daté du 1er octobre 2026 ; cette date ne suffit pas à annuler les limites de configuration annoncées.

Les appels 4G, ou VoLTE, restent expérimentaux, avec un essai documenté sur Iliad en Italie. Cela ne valide pas leur fonctionnement chez un opérateur français. L’autonomie sur la durée et certains accessoires attendent aussi des retours ; une première connexion à un dock USB-C peut échouer ou redémarrer le téléphone.

Enfin, une installation complète efface Windows 10 Mobile. Le projet fournit son propre guide et des outils adaptés ; ce n’est pas une application à installer puis à supprimer pour revenir instantanément en arrière. Cette résurrection s’adresse donc d’abord à un Lumia conservé pour expérimenter. Elle montre ce que le matériel peut encore faire, sans établir qu’il faut lui confier à nouveau ses comptes sensibles ou sa ligne principale.