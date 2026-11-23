Le quatrième patch de Loftia est annoncé pour le 25 novembre à 21 h en France, avec jusqu’à une heure d’interruption. Les changements restent à détailler.

Votre session de Loftia pourrait être interrompue mercredi soir. Qloud Games annonce son quatrième patch pour le 25 novembre à 21 h, heure de Paris. Le studio prévoit jusqu’à une heure d’indisponibilité des serveurs pour l’installer.

Dans son annonce publiée le 23 novembre sur Steam, l’équipe évoque des améliorations et des corrections fondées sur les retours des joueurs. Elle ne donne toutefois pas encore la liste des changements : les notes complètes doivent paraître après le retour des serveurs, sur Steam et sur le site officiel de Loftia.

Une maintenance, puis le détail des corrections

L’horaire annoncé est 20 h UTC, soit 21 h en France métropolitaine. Une interruption d’une heure conduirait à un retour vers 22 h, mais il s’agit d’une estimation de durée, pas d’une heure de réouverture garantie.

Le studio précise également qu’il travaille sur sa première mise à jour de contenu et sur une feuille de route publique. Ces deux chantiers ne sont pas présentés comme le contenu du patch 4. Il serait donc prématuré d’y attendre une nouvelle activité ou une fonction précise.

Pour organiser une soirée entre amis, mieux vaut prévoir une marge autour de 21 h et vérifier l’annonce de réouverture avant de se reconnecter. Les notes de version permettront ensuite de contrôler si le problème qui vous concernait fait réellement partie des corrections.