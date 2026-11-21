Like a Dragon: Infinite Wealth annoncé à 13,99 € sur Steam : à qui s’adresse ce RPG ?

Like a Dragon: Infinite Wealth est annoncé à 13,99 € sur Steam, avec une réduction de 80 %. Le tarif en euros figure dans le communiqué Black Friday de SEGA daté du 20 novembre. Pour ceux qui attendent de découvrir cet épisode, l’offre donne accès à un RPG qui mélange récit criminel, combats tactiques et activités volontairement extravagantes.

Le communiqué de SEGA précise que les prix peuvent varier selon les régions. Vérifiez donc le montant affiché sur la fiche Steam avec votre compte avant de payer. Le tarif présenté correspond au jeu de base : les éditions et contenus additionnels doivent être comparés séparément.

Un voyage à Hawaï, avec deux héros et des combats au tour par tour

L’aventure réunit Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu. Le premier se rend à Honolulu dans l’espoir de retrouver sa mère ; le second l’accompagne dans un récit qui continue aussi d’explorer le passé de la série. Le dépaysement hawaïen donne une nouvelle toile de fond aux rencontres, aux affrontements et aux détours entre deux missions.

Il ne s’agit pas d’un jeu de bagarre en temps réel. Les combats reposent sur des tours, des capacités et la composition de l’équipe. Le système permet néanmoins de déplacer les personnages pour exploiter le terrain. Les métiers jouent le rôle des classes d’un RPG : ils modifient les compétences disponibles et la manière de contribuer aux affrontements.

Cette distinction est essentielle avant l’achat. Si vous cherchez avant tout des enchaînements exécutés directement à la manette, le rythme sera différent. Si vous aimez choisir une action, observer les adversaires et ajuster votre groupe, c’est précisément là que se situe l’intérêt de cet épisode.

Les activités annexes ont leur propre identité

La présentation officielle de Like a Dragon: Infinite Wealth décrit notamment Dondoko Island, consacré à l’aménagement d’une île, et Crazy Delivery, une activité de livraison inspirée par Crazy Taxi. S’y ajoutent des classiques de la série comme le karaoké et des jeux d’arcade SEGA.

Ces parenthèses expliquent une partie de l’attrait du jeu : on peut suivre une intrigue sérieuse puis s’arrêter sur une activité beaucoup plus légère. Elles ne sont toutefois pas une raison d’acheter à l’aveugle. Regardez aussi une séquence de combat, car celui-ci revient tout au long de l’aventure.

Trois vérifications avant de profiter du prix

L’édition : comparez le contenu inclus, plutôt que le seul pourcentage de remise.

comparez le contenu inclus, plutôt que le seul pourcentage de remise. La configuration : contrôlez les exigences de la version PC sur Steam ; les caractéristiques d’une version console ne garantissent pas les performances sur votre ordinateur.

contrôlez les exigences de la version PC sur Steam ; les caractéristiques d’une version console ne garantissent pas les performances sur votre ordinateur. Votre envie de récit : Infinite Wealth poursuit les histoires de personnages déjà installés. Connaître leurs précédentes aventures peut donner davantage de poids à certaines retrouvailles.

À 13,99 €, l’offre annoncée est surtout intéressante pour un joueur attiré par ce mélange précis de stratégie, de dialogues et de liberté entre les missions. Le montant de la remise ne change pas la nature du jeu : c’est ce mélange qu’il faut avoir envie de découvrir.