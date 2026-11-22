Trois bâtiments, 14 personnages et 4 630 pièces pour remettre en scène le Noël de Scrooge : le projet The Muppet Christmas Carol a franchi les 10 000 soutiens sur LEGO Ideas. Johnathan1986 propose un décor inspiré du film de 1992. Ce succès ouvre un examen par LEGO ; il ne vaut pas annonce d’un coffret à acheter pour Noël.

Trois maisons pour raconter la même histoire

La création rassemble la maison de Scrooge, les bureaux de Scrooge et Marley et le domicile de Bob Cratchit. Les bâtiments présentent des façades et des intérieurs aménagés. Ce découpage permet de retrouver plusieurs lieux du récit dans une seule composition plutôt que d’isoler une scène sans son contexte.

Les constructions articulées donnent accès aux pièces et au mobilier. Le décor a ainsi deux lectures : une rue victorienne vue de l’extérieur, puis les scènes du film lorsque l’on regarde dans les bâtiments. Pour un amateur qui souhaite exposer le modèle, l’enjeu est de choisir ce qu’il veut montrer : les façades composent un ensemble, mais les détails du récit se trouvent aussi à l’intérieur.

Un mécanisme fait descendre le fantôme dans la chambre

Le projet ne se limite pas à des murs et des figurines posées devant. Un mécanisme permet de faire descendre le fantôme des Noëls passés dans la chambre de Scrooge. C’est un détail qui relie directement le fonctionnement de la construction à une scène du film.

Les 14 personnages comprennent notamment Scrooge, Bob Cratchit sous les traits de Kermit, Gonzo, les frères Marley et Tiny Tim. La présence du personnage interprété par Michael Caine aux côtés des Muppets fait partie de l’identité de cette adaptation de Dickens. Attention à ne pas confondre les personnages : les frères Marley correspondent aux partenaires défunts de Scrooge, et non au fantôme des Noëls passés.

Le projet The Muppet Christmas Carol présente une création de fan. Son nombre de pièces et sa distribution décrivent cette proposition précise, pas une liste d’éléments garantie dans une future boîte.

Le seuil de soutien a été atteint le 18 novembre. Le bilan publié le 21 novembre le reprend parmi les nouvelles propositions qualifiées pour le troisième examen LEGO Ideas de 2026. Il ne s’agit donc pas d’une révélation commerciale survenue ce samedi : le fait acquis est la qualification du projet.

À ce stade, LEGO doit décider s’il souhaite transformer l’idée en produit. Son processus d’examen prévoit plusieurs mois d’évaluation et peut nécessiter des informations supplémentaires de la part du créateur. Atteindre le seuil ne garantit pas l’acceptation.

Aucun tarif français ni calendrier de livraison n’est donc annoncé pour cette création. Pour les familles qui cherchent un cadeau à construire pendant les fêtes, ce projet relève encore de la découverte, pas d’une option disponible en magasin. Son intérêt est ailleurs : montrer comment un récit peut être raconté en briques grâce aux lieux, aux personnages et à un mouvement reproduisant une scène, sans réduire l’ensemble à une simple façade décorative.