La fuite du 24 novembre précise enfin le système de la Legion Go Beam : Android, jeux mobiles et streaming PC, avec un écran 7 pouces à 120 Hz.

La prochaine petite Legion pourrait changer les habitudes des joueurs PC. Selon de nouveaux documents obtenus par Windows Latest, la Legion Go Beam fonctionnerait sous Android, avec un écran de 7 pouces à 120 Hz. Les premières images ne permettaient pas de départager Windows et SteamOS : la fuite du 24 novembre dessine désormais une machine tournée vers le streaming et les jeux mobiles.

Les jeux PC passeraient par une autre machine

Windows Latest rapporte que les documents mentionnent des jeux Android exécutés sur la console, du cloud gaming et la diffusion depuis un PC ou une console. Ils indiquent aussi du Wi-Fi 6E et l’interface Legion Space. Un Snapdragon G2 Gen 1 est évoqué, avec des réserves sur la configuration définitive. Lenovo n’a pas officialisé ces caractéristiques.

Cette distinction entre jeu local et streaming compte davantage qu’un changement de logo au démarrage. Avec un jeu Android compatible, la machine exécute elle-même le programme. Pour retrouver une bibliothèque PC en streaming local, c’est l’ordinateur qui calcule l’image ; la portable reçoit la vidéo et renvoie les commandes. Elle ne devient donc pas automatiquement un PC Windows capable d’installer les mêmes jeux.

Le cloud déplace encore ce travail vers un serveur distant. Dans les deux cas, la qualité de la connexion intervient dans le résultat : débit, latence et régularité du réseau influencent la réponse aux commandes. La mention Wi-Fi 6E ne suffit pas à garantir une partie sans retard, et suppose un réseau compatible pour exploiter cette bande.

120 Hz ne veut pas dire 120 images par seconde partout

Un écran à 120 Hz peut afficher jusqu’à 120 actualisations par seconde. Encore faut-il que le jeu, le flux vidéo et le matériel suivent. Le chiffre ne permet donc pas, seul, d’annoncer les performances des jeux Android ou la fluidité d’un service de cloud gaming.

Les rendus montrent des commandes intégrées et des boutons arrière. En revanche, prix, calendrier et autonomie chiffrée restent inconnus. C’est précisément ce qui manque pour juger cette proposition : une machine destinée au streaming doit convaincre par son confort, son endurance et son coût, puisque la puissance de calcul peut se trouver ailleurs. Pour l’instant, la Beam reste un projet révélé par la presse, pas une console que Lenovo propose à l’achat.