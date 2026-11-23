Moko réinvente le set Wallace & Gromit 21371 en armure mécanique. Sa vidéo montre la construction et le résultat, avec Wallace installé aux commandes.

LEGO Wallace & Gromit : il transforme la moto en armure de combat pour Wallace

Wallace a quitté sa moto, mais pas les inventions improbables. Le constructeur japonais Moko a réinterprété le LEGO Wallace & Gromit 21371 en armure de combat, avec le personnage installé à l’intérieur. Sa vidéo publiée le 19 novembre montre le montage de cette création de fan, puis la silhouette terminée. La moto rétro et son side-car cèdent la place à un engin beaucoup plus massif.

La vidéo de construction de Moko, intitulée Wallace’s Battle Armor, permet de suivre la transformation au-delà de la seule photo finale. Le début présente l’assemblage ; la vue d’ensemble, vers 10 min 50, montre comment Wallace prend place dans cette nouvelle machine.

Les courbes de la moto changent complètement de rôle

Le résultat conserve des éléments reconnaissables du modèle de départ, notamment ses pièces rouges courbes et ses roues. Leur changement de position suffit pourtant à faire disparaître l’idée d’un véhicule à deux roues : les volumes deviennent ceux d’un équipement porté autour de Wallace. Le contraste fonctionne parce que le personnage reste immédiatement identifiable au milieu de cette carrosserie reconstruite.

Il s’agit d’une construction alternative, pas d’un mécanisme qui ferait passer instantanément la moto en mode robot. Il faut démonter et réassembler des éléments. C’est précisément l’intérêt de la démonstration : voir un même assortiment de formes suggérer un nouvel objet, sans se limiter à changer la couleur ou à déplacer un accessoire.

Le set de départ vient de Rasé de près

Le modèle officiel représente Wallace et Gromit sur leur moto avec side-car, dans l’esprit de Rasé de près. Aardman avait annoncé cette adaptation LEGO avant sa commercialisation du 1er octobre. La boîte 21371 compte 1 038 pièces et son tarif français affiché lors de notre vérification est de 99,99 €.

La construction d’origine possède des roues mobiles et deux personnages articulés. Elle multiplie aussi les références aux films, avec des crackers, une pelote de laine et un diamant caché sous la selle. L’armure de Moko constitue donc une proposition différente : réemployer cet ensemble pour exposer Wallace dans une autre situation, plutôt que conserver la scène du film.

Une vidéo pour comprendre le montage, pas une deuxième notice LEGO

La publication du créateur donne à voir sa construction, mais elle ne transforme pas cette armure en variante officielle du set. Nous ne pouvons pas non plus garantir qu’un exemplaire de la boîte fournisse absolument toutes les pièces nécessaires : le nombre de composants supplémentaires éventuels n’est pas établi par les éléments vérifiés.

Pour tenter de la reproduire, commencez donc par regarder les séquences d’assemblage avant de démonter votre moto. Repérez les sous-ensembles et les raccords, puis comparez-les avec les pièces dont vous disposez. Une vidéo peut aider à comprendre une technique sans offrir le même découpage qu’un livret étape par étape. Les instructions officielles du 21371 restent, elles, disponibles pour revenir au modèle de départ.

Ce qui donne son caractère à cette armure, c’est finalement cette double lecture : on reconnaît Wallace, puis on retrouve dans sa nouvelle machine les formes qui appartenaient à sa moto. Le détournement prolonge l’esprit bricoleur du personnage jusque dans les briques qui le composent.