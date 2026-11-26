Le fossile de BaasBricks rejoint l’examen LEGO Ideas selon Brick Fanatics. Une création qui représente le squelette dans la roche, sans sortie commerciale acquise.

Un fan fige un vélociraptor dans la roche en LEGO : son projet franchit les 10 000 votes

Un crâne, une cage thoracique et une longue queue couleur os se détachent d’un disque de roche grise. BaasBricks a construit un vélociraptor fossilisé en LEGO, et son projet vient d’atteindre 10 000 soutiens. Sa création ne cherche pas à faire marcher le dinosaure : elle représente le squelette tel qu’on pourrait l’exposer dans un musée d’histoire naturelle.

La fiche originale de Fossilized Velociraptor Skeleton identifie BaasBricks comme son auteur et indique une publication le 19 octobre 2026. Le seuil des 10 000 soutiens lui ouvre désormais la phase d’examen LEGO Ideas. Il reste un projet de fan, sans commercialisation annoncée.

Le décor rocheux fait autant partie du modèle que le squelette

Le fond circulaire n’est pas une surface uniforme. Les briques grises forment plusieurs strates autour du squelette, tandis qu’un support noir permet de présenter l’ensemble. Les pièces couleur os dessinent le crâne, les côtes, la colonne vertébrale, les membres et la queue.

Ce contraste donne au modèle son identité. Le gris compose la matière dans laquelle l’animal paraît conservé ; les éléments plus clairs permettent de suivre ses différentes parties. L’œil passe ainsi du contour général du fossile à la succession des os qui le composent.

La pose recroquevillée utilise tout le disque. Là où un squelette dressé occupe l’espace comme une sculpture, cette composition se regarde comme une découverte dégagée dans la roche. Le support d’exposition et les couches minérales participent donc directement au sujet.

Une passion nourrie par le premier Jurassic Park

Dans sa présentation, BaasBricks explique son intérêt pour les dinosaures depuis l’enfance et l’influence du premier Jurassic Park, notamment sur sa fascination pour les vélociraptors. La construction transpose cet intérêt dans un objet d’exposition plutôt que dans une reconstitution de scène du film.

Cette distinction compte pour les collectionneurs : le projet raconte une idée de fossile, pas l’annonce d’une nouvelle boîte officielle Jurassic World. Son intérêt tient à sa composition et à la manière dont le squelette apparaît dans son environnement.

Les 10 000 soutiens lancent maintenant l’examen du projet

Brick Fanatics relève le passage à 10 000 soutiens le 26 novembre, et l’entrée dans la troisième période d’examen de 2026. Entre la publication du 19 octobre et cette étape, un peu plus d’un mois s’est écoulé.

La suite dépend de LEGO. Son explication officielle du processus précise que l’équipe peut demander des photos du modèle démonté ou un fichier de conception afin de l’étudier. L’examen prend plusieurs mois et peut aboutir à une sélection pour développement, mais le vote ne garantit pas cette issue.

Il n’y a donc pas encore de prix français, de date de sortie ni de nombre final de pièces à annoncer. Pour suivre cette création, les deux repères utiles sont son titre, Fossilized Velociraptor Skeleton, et le nom de BaasBricks. La prochaine décision importante sera celle de LEGO sur son éventuelle transformation en produit.