Quatre silhouettes, mais aucun nom de set : LEGO prépare une révélation pour le 1er décembre 2026. Le teaser partagé le 24 novembre par Jay’s Brick Blog, partenaire de l’opération, donne un rendez-vous aux fans sans encore dévoiler ce qu’ils pourront construire.
La publication de Jay’s Brick Blog présente les quatre formes masquées. C’est le seul aperçu concret disponible à ce stade : aucun thème ni personnage ne peut être tenu pour confirmé à partir de ces silhouettes.
Une date de révélation, pas une date de vente
Le 1er décembre correspond à la présentation annoncée. Le teaser ne donne ni prix, ni nombre de pièces, ni date de commercialisation. Il ne permet pas davantage d’établir que les quatre silhouettes correspondent à quatre boîtes distinctes.
Pour ceux qui préparent leurs achats de fin d’année, le rendez-vous sert donc à découvrir l’annonce. Il faudra attendre cette révélation pour savoir si les modèles seront proposés avant Noël ou plus tard.
Maxime Lefèvre suit l’actualité du gaming, des consoles et des nouvelles technologies. Il couvre notamment les univers PlayStation, Xbox, Nintendo et PC Gaming, ainsi que les grandes annonces qui façonnent l’industrie du jeu vidéo.