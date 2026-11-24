Un teaser LEGO montre quatre silhouettes et fixe une révélation au 1er décembre 2026. Les sets, leur prix et leur date de vente restent inconnus.

LEGO cache quatre silhouettes dans un teaser : rendez-vous le 1er décembre

Quatre silhouettes, mais aucun nom de set : LEGO prépare une révélation pour le 1er décembre 2026. Le teaser partagé le 24 novembre par Jay’s Brick Blog, partenaire de l’opération, donne un rendez-vous aux fans sans encore dévoiler ce qu’ils pourront construire.

La publication de Jay’s Brick Blog présente les quatre formes masquées. C’est le seul aperçu concret disponible à ce stade : aucun thème ni personnage ne peut être tenu pour confirmé à partir de ces silhouettes.

Le 1er décembre correspond à la présentation annoncée. Le teaser ne donne ni prix, ni nombre de pièces, ni date de commercialisation. Il ne permet pas davantage d’établir que les quatre silhouettes correspondent à quatre boîtes distinctes.

Pour ceux qui préparent leurs achats de fin d’année, le rendez-vous sert donc à découvrir l’annonce. Il faudra attendre cette révélation pour savoir si les modèles seront proposés avant Noël ou plus tard.