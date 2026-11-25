LEGO Stitch et Angel : 26 € de moins avant Noël, mais il faut prendre les deux

Stitch et Angel réunis pour 103,98 € au lieu de 129,98 € : LEGO France applique une réduction de 20 % à l’achat groupé de ses deux personnages Disney. L’offre court du 23 au 26 novembre 2026, dans la limite des stocks. Elle permet d’économiser 26 €, à condition de commander le duo prévu pour cette promotion.

Le détail compte à l’approche de Noël : les deux modèles restent affichés à 64,99 € chacun lorsqu’ils sont achetés séparément. Il s’agit donc d’un avantage pour qui veut construire le couple, ou préparer deux cadeaux, plutôt que d’une baisse générale du prix de Stitch.

Deux boîtes, un prix de lot à vérifier au panier

Référence Contenu Prix individuel affiché Stitch 43249 730 pièces, dès 9 ans, plus de 20 cm de haut 64,99 € Angel 43257 784 pièces, dès 9 ans, plus de 25 cm avec les cœurs 64,99 € Duo promotionnel Les deux sets, soit 1 514 pièces au total 103,98 €, au lieu de 129,98 €

Le calcul correspond à environ 51,99 € par personnage en moyenne. Ce montant permet de comparer le budget du duo ; il ne signifie pas qu’une seule boîte soit vendue à ce tarif. La remise représente 26 € sur la somme des prix pratiqués par LEGO, sans démontrer qu’il s’agit du prix le plus bas chez tous les revendeurs.

Stitch garde sa chemise hawaïenne et ses accessoires

Le modèle bleu reprend le personnage de Lilo et Stitch avec sa chemise hawaïenne, un cornet de glace à placer dans sa main et une fleur décorative amovible. Ses oreilles se relèvent ou s’abaissent et sa tête pivote : ces articulations permettent de changer son expression une fois la construction terminée.

Ses 730 pièces composent une figurine de plus de 20 cm de haut, destinée aux constructeurs de 9 ans et plus. Le principe est celui d’un personnage à construire puis à exposer, avec quelques manipulations pour varier la pose. On n’achète ni une peluche ni une figurine prête à sortir de sa boîte : le montage fait partie de l’expérience.

Pour un cadeau, le nombre de pièces et la taille donnent ainsi des repères plus concrets que la seule photo. Stitch peut occuper une place sur une étagère de chambre, tout en conservant ses petits accessoires. LEGO ne fournit pas de durée de montage garantie ; elle dépendra notamment de l’habitude du constructeur.

Angel apporte une construction différente, pas seulement une autre couleur

La référence 43257 recrée Angel, le personnage rose de la série télévisée, avec ses antennes, sa tête pivotante et ses oreilles mobiles. Elle comprend également un papillon et trois cœurs à construire, présentés comme flottants grâce à leurs supports. Ces accessoires modifient la silhouette et la présentation du modèle.

Angel compte 784 pièces et dépasse 25 cm de haut avec les trois cœurs décoratifs. Cette mesure inclut donc la décoration : elle ne permet pas de conclure que son corps est nettement plus grand que celui de Stitch. Les deux sets portent la même recommandation d’âge, dès 9 ans, et sont pensés pour être exposés ensemble.

Ils sont aussi accompagnés dans LEGO Builder, qui propose des vues en 3D, le zoom et le suivi de progression. Cette aide peut faciliter la lecture d’une étape lorsque l’orientation d’une pièce paraît moins évidente, sans transformer le modèle en jouet électronique.

La condition à connaître avant de commander pour Noël

Les conditions françaises de l’offre groupée réservent l’opération aux commandes en ligne et par téléphone. Sur la page des promotions, il faut sélectionner le duo avec le bouton « Ajouter le lot », puis vérifier le total de 103,98 € avant paiement. Aucun abonnement Insiders n’est indiqué comme condition de cette remise particulière.

Le lot est traité comme un ensemble indivisible : ses produits ne peuvent pas être renvoyés séparément. C’est particulièrement utile à savoir si les deux boîtes doivent être offertes à des personnes différentes. La livraison standard est annoncée gratuite à partir de 55 € ; le montant du duo dépasse ce seuil, sans garantir un délai précis d’arrivée.

Enfin, l’échéance annoncée est le 26 novembre et reste soumise aux stocks. L’intérêt du duo repose sur l’envie d’avoir les deux personnages : pour une personne qui possède déjà Angel ou ne souhaite que Stitch, la remise ne justifie pas à elle seule l’achat d’un second modèle.