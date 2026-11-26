Inwil oppose une ville de montagne aux installations de l’Empire. Cette création collective dépasse 1,50 m sur 1,30 m et multiplie les scènes à observer.

Une ville de montagne, des remparts et l’Empire installé au milieu des habitants : Inwil fait entrer tout un morceau de Star Wars dans un décor LEGO. Plus de vingt-cinq constructeurs ont participé à cette création collective d’Atzen Collab, présentée par The Brothers Brick le 15 novembre. Son intérêt dépasse la taille : les constructions anciennes de la ville et les installations impériales racontent deux histoires différentes sur le même terrain.

Il s’agit d’une réalisation de fans, pas d’une boîte LEGO annoncée pour les magasins. La présentation du collectif par CCON Stuttgart confirme un projet consacré à une ville occupée sur la planète enneigée Inwil, avec une surface annoncée supérieure à 1,50 m sur 1,30 m. De quoi comprendre pourquoi une seule photo ne suffit pas à en faire le tour.

Une ville que l’Empire n’a manifestement pas construite

Dans la vue d’ensemble, les maisons aux murs ocre et aux toits verts se répartissent sur plusieurs niveaux. La montagne enneigée ferme le paysage à l’arrière, tandis que des chemins, des espaces de circulation et de petites scènes occupent le premier plan. Le relief n’est donc pas seulement un fond destiné à faire joli : il organise la ville et la façon dont on la découvre.

Sur la droite, la grande installation impériale impose une masse plus sombre et plus géométrique. Ce contraste rend immédiatement lisibles deux présences : une communauté installée dans son environnement et une puissance venue y ajouter ses propres bâtiments. Même sans connaître le nom d’Inwil, un amateur de Star Wars peut reconnaître ce rapport de force.

Le reportage de The Brothers Brick souligne notamment la différence entre les textures usées de la ville et les surfaces plus planes des ajouts impériaux. Les éclairages, les personnages et les passages entre bâtiments donnent ensuite de multiples points d’entrée dans le décor. Le résultat évoque un lieu habité, plutôt qu’un simple support pour exposer des soldats.

Le relief donne plusieurs lectures à la même construction

Un décor organisé par étages oblige le regard à changer de distance. De loin, on suit les volumes : la montagne, les toitures, les fortifications et l’implantation impériale. En se rapprochant, les personnages et leurs positions prennent le relais. Une scène qui paraissait secondaire devient alors le centre de l’image.

C’est une manière efficace de raconter Star Wars avec des briques. Une seule grande bataille aurait fixé l’attention sur l’affrontement. Une ville sous occupation permet aussi de montrer l’attente, les déplacements et la cohabitation tendue entre habitants et forces impériales. Cette lecture vient de la composition du diorama ; elle ne suppose pas qu’un film ou un jeu ait officiellement consacré cette planète.

La construction conserve aussi des repères faciles à comprendre : un toit protège une maison, un chemin relie deux endroits, un rempart délimite un espace. Les éléments de science-fiction s’insèrent dans cette organisation. Le spectateur peut ainsi parcourir la scène sans avoir besoin d’un plan ou d’un long texte explicatif.

Atzen Collab réunit des constructeurs depuis 2024

Le collectif se présente sur le site de CCON comme un groupe international de jeunes passionnés, fondé en 2024. Sa spécialité est la réalisation de constructions communes, souvent désignées par l’abréviation MOC, pour My Own Creation : une création personnelle, par opposition à un modèle monté à partir d’une notice commerciale.

Inwil est présenté comme son plus grand projet. La fiche de CCON évoque plus de 25 participants, tandis que le reportage en liste 25. Parmi eux figurent notamment Niclas, connu sous le nom Bricklas, Max Popischil, Jonas Gohlke, Anton, Jonas, Luca et The Brick Side Studio. L’attribution revient donc au collectif et aux différents bâtisseurs, pas à un unique créateur.

Pour observer le projet, le bon point de départ reste la galerie publiée par Atzen Collab sur son compte officiel. Commencez par la vue générale pour situer les quartiers, puis comparez les bâtiments locaux et les installations de l’Empire. Ce sont ces changements de matériaux, d’échelle et de points de vue qui donnent à Inwil l’impression d’exister au-delà du bord de la table.