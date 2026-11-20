Le Millennium Falcon, La Nuit étoilée ou le Muséum d’Histoire naturelle figurent parmi les sets signalés comme bientôt retirés sur la boutique française LEGO. Au relevé du 20 novembre 2026, les cinq boîtes ci-dessous étaient encore indiquées disponibles. C’est une information de stock à un instant donné, pas la promesse qu’elles resteront commandables jusqu’au 31 décembre.

La liste des retraits de fin d’année a été actualisée en novembre. Pour le lecteur français, l’élément le plus utile reste toutefois la vérification locale : un set en rupture dans un autre pays peut encore être proposé en France, et un arrêt de commercialisation annoncé n’implique pas que toutes les boutiques écoulent leurs exemplaires le même jour.

5 sets bientôt retirés, avec les prix français relevés

Set Référence Pièces Prix LEGO France État relevé le 20 novembre Vincent van Gogh – La Nuit étoilée 21333 2 316 169,99 € Disponible Le Muséum d’Histoire naturelle 10326 4 014 299,99 € Disponible Millennium Falcon 75192 7 541 849,99 € Disponible L’Étrange Noël de Monsieur Jack 21351 2 193 199,99 € Disponible L’Endurance 10335 3 011 269,99 € Disponible

Ces prix correspondent aux fiches LEGO françaises consultées. Ils ne constituent ni une remise ni un relevé du meilleur tarif chez tous les vendeurs. Les cinq références apparaissent dans la sélection française des ensembles bientôt retirés.

Vérifiez la référence, surtout pour le Millennium Falcon

Le nom d’un véhicule ou d’un personnage ne suffit pas à identifier une boîte. Le Millennium Falcon 75192 est ici le grand ensemble de 7 541 pièces. Une autre référence portant un nom proche n’aura pas nécessairement les mêmes dimensions, le même contenu ou le même prix. Comparer deux offres sans leur numéro peut donc donner une fausse impression de réduction.

Le même réflexe s’applique aux autres univers : relevez le numéro à cinq chiffres sur votre liste de souhaits, puis comparez ce numéro à la fiche consultée et à la boîte proposée. Pour un cadeau, c’est plus fiable qu’une miniature d’image qui ressemble au modèle recherché.

Une dernière chance n’est pas une consigne d’achat immédiat

Un retrait rend surtout utile une décision déjà réfléchie. Si vous souhaitiez monter le Muséum d’Histoire naturelle 10326 ou exposer La Nuit étoilée 21333, vérifiez le budget et l’espace disponible avant de vous laisser guider par l’étiquette de fin de commercialisation. Le nombre de pièces ne dit pas à lui seul quelle place prendra le modèle assemblé.

Pour L’Étrange Noël de Monsieur Jack 21351 et L’Endurance 10335, les fiches permettent également de vérifier qu’il s’agit bien du décor ou du navire souhaité. Aucun retrait ne garantit une augmentation future du prix de revente : ces boîtes restent d’abord des constructions à choisir selon ses goûts.

La méthode pour ne pas confondre disponibilité et délai de livraison

Choisissez la boutique France : un prix ou un stock étranger ne représente pas l’offre locale. Contrôlez la référence exacte : elle doit être identique sur la fiche et dans votre panier. Lisez l’état du produit : disponible, temporairement épuisé et retiré ne décrivent pas la même situation. Regardez la livraison avant de payer : la disponibilité du produit ne remplace pas une date d’arrivée, particulièrement pour un cadeau.

Le week-end Insiders des 21 et 22 novembre peut modifier les offres et accélérer certains achats, mais les conditions d’une opération doivent être relues séparément. Le bon repère reste le prix final et le stock réellement affichés au moment de la décision, sans supposer qu’une remise ou un cadeau s’applique à toutes les boîtes.