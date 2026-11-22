Le Rayquaza LEGO 72168 permet de repositionner son corps et sa queue, ainsi que de bouger sa tête et ses bras. Ce modèle Pokémon de 1 083 pièces est avant tout une construction à exposer autour du Pilier Céleste. La fiche française l’affiche à 129,99 € au moment de notre vérification : il ne faut pas confondre ses articulations avec une figurine souple que l’on manipule sans précaution.

Le mouvement commence par le corps du dragon

Rayquaza adopte une silhouette allongée qui donne une grande importance à sa courbe. Changer la position du corps ou de la queue modifie donc sensiblement l’allure de la construction. La tête et les bras disposent également de points de mouvement. L’intérêt est de varier la présentation, pas de simuler une transformation complète du Pokémon.

Le socle représente le Pilier Céleste et ses nuages. Il donne un contexte à la créature et organise la scène autour de son volume. Rayquaza et le personnage qui l’accompagne peuvent être retirés du support indépendamment. Cette séparation permet de regarder la construction sous différents angles ; elle ne dispense pas de soutenir les parties assemblées lorsqu’on la déplace.

La fiche française du set Rayquaza 72168 confirme le prix de 129,99 € et sa disponibilité au relevé. Le modèle vise les adultes, avec une indication 18 ans et plus. Cette indication renseigne son positionnement, elle ne remplace pas l’attention portée aux petites pièces et à la tenue de l’ensemble.

Une scène Pokémon plutôt qu’un modèle transformable

La présence de la dresseuse et d’une Méga-Gemme enrichit le décor. Elle ne signifie pas que toutes les formes de Rayquaza se construisent dans la boîte. Il faut distinguer un accessoire qui rappelle l’univers du jeu d’une fonction de transformation réellement fournie.

Pour se faire une idée de la construction, la vidéo de montage de Naozooh montre l’assemblage puis le modèle terminé. Elle permet notamment de voir l’échelle des différentes parties et la manière dont le dragon prend place sur son support. Les séquences de présentation sont utiles pour apprécier son encombrement visuel, là où une photographie de face peut masquer la profondeur de la composition.

Vérifier la construction avant d’y consacrer une place sur l’étagère

Un modèle allongé n’occupe pas l’espace de la même façon qu’une figurine verticale. Avant de choisir son emplacement, il est pertinent de comparer sa forme en vue de trois quarts à la profondeur disponible et de prévoir un accès pour le dépoussiérer ou le déplacer. Les bras, la tête et la queue dépassent de la ligne centrale du corps : il faut pouvoir prendre l’ensemble sans saisir une petite extrémité.

La notice officielle du 72168 est consultable en ligne. C’est la preuve la plus utile pour examiner les étapes et les points d’assemblage avant achat. L’application LEGO Builder offre également une lecture en trois dimensions et le suivi de progression lorsque le modèle y est pris en charge.

Ce Rayquaza répond ainsi à une envie précise : construire un Pokémon légendaire avec une pose que l’on peut faire évoluer. Il ne faut pas lui demander le comportement d’un jouet articulé monobloc, ni déduire une robustesse particulière d’une photo de présentation. Nous n’avons pas réalisé de test de résistance ou de montage en rédaction ; les possibilités décrites ici reposent sur les fonctions documentées et les images de construction.