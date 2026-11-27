La Poké Ball 72154 et quatre autres sets entrent dans une offre Insiders du 27 au 30 novembre. Les points sont multipliés, pas la remise immédiate.

La Poké Ball LEGO ne baisse pas forcément de prix pendant le Black Friday, mais elle permet de remplir plus vite son compte fidélité. LEGO inclut le modèle Poké Ball Moments culte de Dresseur 72154 dans une opération à points Insiders quadruplés du 27 au 30 novembre 2026. Pour un acheteur français, l’avantage porte sur les points gagnés après l’achat, pas sur une réduction à soustraire immédiatement du panier.

Une grande Poké Ball qui s’ouvre sur les débuts de Pokémon

La fiche française de la Poké Ball 72154 l’affiche à 259,99 €. Ses 2 386 pièces composent un objet d’exposition pour adultes qui s’ouvre sur plusieurs décors : une scène de combat dans la partie basse et le laboratoire du Professeur Chen dans la partie haute. Le modèle joue ainsi sur le souvenir des premiers pas d’un Dresseur, au-delà de la silhouette rouge et blanche reconnaissable une fois refermé.

L’offre de ce week-end peut intéresser ceux qui avaient déjà prévu cet achat et souhaitent utiliser ensuite leurs points pour une remise ou une récompense. Elle ne change ni le contenu de la boîte ni le prix affiché du set.

Cinq références concernées, avec une échéance lundi

Les conditions françaises de l’opération citent précisément cinq références : la Jeep Wrangler Jurassic Park 77984, la Poké Ball 72154, la double guitare Olivia Rodrigo 43031, la Nike Air Force 1 43026 et Fortnite Rave Cave 77082. La multiplication ne s’applique donc pas à tous les LEGO, ni à toute la gamme Pokémon. Elle est réservée aux membres Insiders, dans la limite des stocks, pour les achats éligibles effectués du vendredi 27 au lundi 30 novembre.

En LEGO Store, les points sont crédités immédiatement. Pour une commande sur LEGO.com ou par téléphone, le fabricant prévoit leur ajout dans les 24 heures suivant l’expédition et la réception du paiement. Une commande passée vendredi peut donc rester quelque temps avec son ancien solde de points.

Les frais d’expédition et les cartes-cadeaux achetées ne rapportent pas de points dans cette opération. LEGO précise également que l’offre ne se cumule pas avec un autre bon de réduction, une remise ou une offre Insiders. Le montant demandé au paiement et le bonus de fidélité méritent donc d’être regardés séparément avant de choisir où acheter la Poké Ball.