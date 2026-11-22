LEGO quadruple les points sur trois sets : ce que vous gagnez vraiment

Trois sets LEGO supplémentaires rapportent quatre fois plus de points Insiders du 22 au 26 novembre 2026. La sélection réunit Bob l’éponge, le casque d’Ayrton Senna et le duo Derpy et Suzy de KPop Demon Hunters. L’avantage sert à de futurs achats : le prix du set ne baisse pas automatiquement au moment de payer.

La nouvelle clause des conditions françaises LEGO identifie précisément les références 11386, 72537 et 43024. Ce sont les numéros à comparer avec ceux du panier : une offre portant sur Bob l’éponge ne s’étend pas pour autant à tous les produits de la licence.

Trois univers, de 69,99 € à 209,99 €

Set Référence Prix France constaté Pièces Âge indiqué Bob l’éponge : Bikini Bottom 11386 209,99 € 1 794 18 ans et plus Derpy le tigre et Suzy la pie 72537 69,99 € 825 9 ans et plus Casque d’Ayrton Senna 43024 89,99 € 931 14 ans et plus

Prix affichés sur les pages françaises officielles lors de notre relevé du 22 novembre. Ils ne constituent pas une promesse de stock au moment où vous consulterez l’offre.

Bikini Bottom est le plus gros modèle du trio et comprend trois figurines. Le casque Senna s’adresse davantage à l’exposition : ses couleurs jaune et verte et ses logos imprimés reprennent l’identité du pilote, avec une minifigurine et une plaque de présentation.

Le duo KPop Demon Hunters propose une construction plus articulée. Derpy dispose de deux expressions, tandis que Suzy peut se percher sur sa tête. Des accessoires, dont des petits messages et un pot de fleurs, accompagnent les personnages ; le montage terminé atteint plus de 21 cm de haut dans cette configuration.

Quatre fois les points ne veut pas dire quatre fois moins cher

Le barème officiel du programme Insiders prévoit normalement 7,5 points par euro. Un multiplicateur de quatre porte donc ce rythme à 30 points par euro éligible, avant les arrondis éventuellement appliqués par le programme.

Exemple de calcul, pour comprendre l’ordre de grandeur : une base éligible de 100 € rapporte normalement 750 points, contre 3 000 avec ce multiplicateur. Le supplément représente 2 250 points. La somme à régler reste toutefois de 100 € si aucune autre réduction ne s’applique.

L’intérêt dépend ainsi de ce que vous comptez faire des points. Si vous souhaitez surtout payer moins aujourd’hui, comparez le montant demandé avec une réduction immédiate disponible ailleurs. Si vous prévoyez déjà un prochain achat LEGO, le crédit fidélité peut entrer dans votre comparaison. Il ne faut simplement pas soustraire des points comme s’il s’agissait d’euros déjà retirés de la facture.

Quand les points arrivent sur le compte

L’opération exige d’être membre Insiders et reste soumise aux stocks. Elle concerne LEGO.com, les commandes par téléphone et les LEGO Stores prévus par les conditions ; les parcs LEGOLAND, Discovery Centres et boutiques franchisées sont exclus.

En magasin, les points sont crédités immédiatement. Pour une commande à distance, LEGO annonce leur ajout dans les 24 heures suivant l’expédition et la réception du paiement. Les taxes applicables, frais de livraison et achats de cartes-cadeaux n’en génèrent pas. La clause prévoit également une non-cumulabilité avec d’autres bons, remises ou offres Insiders : ne multipliez donc pas mécaniquement cette opération par une autre promotion affichée sur le site.

Avant de valider, contrôlez le numéro du set, votre connexion au compte Insiders et l’avantage indiqué pour votre commande. C’est ce trio qui permet de distinguer le prix payé maintenant de la récompense utilisable plus tard.