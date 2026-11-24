LEGO prépare le retrait de nombreuses pièces vendues à l’unité. Les références, les couleurs et les frais du panier comptent autant que la remise annoncée.

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Un casque de cosmonaute, une paire de jambes ou une petite licorne peuvent intéresser davantage un constructeur qu’une boîte entière. LEGO a communiqué à Brick Fanatics une sélection de plus de 1 400 références Pick a Brick promises à une réduction pouvant atteindre 50 % à partir du 24 novembre. Ces pièces doivent quitter le service d’ici la fin de 2026. Pour un acheteur français, le prix à retenir reste toutefois celui de la référence exacte dans la boutique française : le plafond de remise annoncé ne garantit pas une réduction identique sur chaque élément et dans chaque pays.

Ce sont des références de pièces, pas 1 400 boîtes

La liste communiquée par LEGO à Brick Fanatics concerne des éléments vendus séparément. Parmi les exemples cités figurent le casque et les bouteilles d’air Classic Space bleu foncé, des licornes du château 31175, un casque de Viking ainsi que des jambes bicolores bleues et rouges. Une même forme dans une autre couleur n’est pas nécessairement concernée.

Le retrait annoncé porte sur leur présence dans Pick a Brick. Il ne signifie pas que ces éléments deviennent introuvables partout, ni que leur prix augmentera ensuite sur le marché de l’occasion. Pour qui complète une création personnelle, l’intérêt est de trouver la bonne variante au prix qui lui convient, pas de parier sur sa rareté future.

Sur la boutique française, le total peut changer l’intérêt de l’offre

Le catalogue français Pick a Brick permet de rechercher les éléments et de choisir les quantités. Vérifiez d’abord l’identifiant, puis la couleur : une photo ou un nom de forme ne suffit pas toujours à reconnaître une variante.

LEGO y indique aussi 6 € de frais de service pour les commandes inférieures à 12 €, calculés au paiement. Une économie sur quelques pièces peut donc être compensée par ces frais, auxquels il faut comparer les conditions de livraison du panier. Nous avons déjà détaillé le fonctionnement de ce seuil sur Pick a Brick.

La comparaison utile se fait avec une liste de pièces réellement nécessaires : identifiants, couleurs, quantités, puis montant final. Il n’est pas avantageux d’ajouter des éléments inutiles uniquement pour faire disparaître une ligne de frais. Quant aux disponibilités, la sélection annoncée reste liée aux stocks : une référence présente dans la liste de retrait n’est pas une promesse de réassort.