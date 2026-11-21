LEGO offre une boule à neige ce week-end : voici le montant à atteindre en France

La boule à neige hivernale LEGO 40918 est offerte dès 170 € d’achats éligibles aux membres Insiders, les 21 et 22 novembre 2026, dans la limite des stocks. L’offre française ne consiste donc pas à ajouter gratuitement le petit set à n’importe quelle commande : le montant du panier et l’identification au programme comptent.

170 € à atteindre, mais pas chez n’importe quel vendeur

Les conditions françaises de cette opération Insiders désignent LEGO.com, les commandes téléphoniques et les LEGO Stores participants. Les parcs LEGOLAND, leurs centres de découverte et les magasins franchisés sont exclus. Acheter des boîtes LEGO chez un autre marchand ne suffit pas.

Avant de payer, connectez-vous au compte Insiders et contrôlez le récapitulatif du panier : le cadeau doit y apparaître. Sa présence sur une page promotionnelle ne garantit pas que votre commande le recevra si les stocks sont déjà épuisés.

Une petite scène de Noël de 231 pièces

La fiche de la boule à neige hivernale 40918 décrit un modèle de 231 pièces destiné aux constructeurs de 10 ans et plus. Un sapin de Noël peut tourner au centre de la scène, accompagné d’un bonhomme de neige coiffé de son chapeau et de cadeaux. Le nom désigne ici une construction en briques : il ne faut pas l’assimiler à une boule traditionnelle remplie de liquide.

Les limites à connaître avant de compléter son panier

Un seul exemplaire par foyer.

Pas de rétroactivité : une commande antérieure ne devient pas éligible après coup.

une commande antérieure ne devient pas éligible après coup. En cas de retour des achats concernés, le cadeau doit aussi être rendu.

Le set ne peut être acheté séparément ni échangé contre de l’argent ou un autre produit dans le cadre de l’offre.

La valeur commerciale indicative annoncée est de 24,99 €. Ce chiffre ne transforme pas un achat supplémentaire inutile en économie : si votre panier est loin de 170 €, comparez d’abord ce que vous comptiez réellement acheter avec la somme qu’il faudrait ajouter. L’intérêt est surtout évident pour une commande déjà prévue qui atteint le seuil.