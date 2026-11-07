LEGO NINJAGO dévoile ses nouveaux héros dans la première bande-annonce d’Embers + Ashes

LEGO NINJAGO prépare une nouvelle génération de héros pour 2027. La chaîne officielle LEGO a dévoilé le 6 novembre un premier teaser d’Embers + Ashes. Nate, Mira, Jin et Tre figurent parmi les protagonistes de cette prochaine aventure, face à une menace liée à l’Empereur Oni et à ses guerriers.

Le premier aperçu dure une minute et dix-sept secondes. Il présente l’atmosphère de la série et son animation, sans dévoiler toute l’intrigue. Voici la vidéo originale publiée par LEGO :

Quatre nouveaux noms, dans un univers qui continue

Nate et Mira rejoignent Jin et Tre dans ce nouveau récit. Ces quatre noms apparaissent également dans la présentation officielle des figurines du dojo d’Ivo. Ce rapprochement permet d’identifier les personnages annoncés sans déduire leurs pouvoirs, leurs liens familiaux ou leur place exacte dans chaque épisode.

La réalisation adopte une esthétique inspirée de l’animation japonaise. Ce changement visuel accompagne l’arrivée des nouveaux protagonistes : il ne s’agit donc pas seulement d’une nouvelle tenue pour les héros déjà connus. La promesse est celle d’un autre point d’entrée dans l’univers NINJAGO.

Le texte qui accompagne le teaser évoque des légendes qui survivent alors qu’il ne reste que des braises. Ce message donne une tonalité à l’aventure ; il ne suffit pas à expliquer ce qui a provoqué le conflit ou la manière dont les nouveaux héros se rencontreront.

Une sortie annoncée pour 2027, pas encore de rendez-vous français

Aucune date de diffusion française ni plateforme locale n’est confirmée dans les éléments consultés. Une bande-annonce accessible en France ne signifie pas que les épisodes y seront proposés en même temps que dans les autres pays.

Pour retrouver les personnages en briques, le dojo NINJAGO d’Ivo et ses étages piégés fait l’objet d’un article distinct sur Menow. Son calendrier commercial ne doit pas être confondu avec celui de la série : l’ouverture des précommandes d’une boîte ne donne pas la date de diffusion de son histoire.