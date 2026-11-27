Un constructeur présente son Humbler Imago de Minecraft Dungeons 2. Il le décrit comme sa plus grande création LEGO Minecraft.

Il construit un monstre Minecraft en LEGO de plus de 60 cm et près de 2,7 kg

Le nom du monstre est moins spectaculaire que l’espace qu’il prend : un constructeur a présenté un Humbler Imago de Minecraft Dungeons 2 en LEGO dépassant 60 cm de long. Il annonce un poids proche de six livres, soit environ 2,7 kg. Ce sont les dimensions rapportées par son auteur, pas des mesures effectuées par Menow.

Dans sa publication du 26 novembre sur la communauté LEGO Minecraft, le créateur décrit le résultat comme sa plus grande construction consacrée à cet univers. La réalisation est personnelle : elle ne correspond pas à l’annonce d’un set officiel.

Un modèle à admirer avant de penser à le reproduire

Le changement d’échelle est ce qui rend le projet intéressant pour les joueurs : une créature rencontrée à l’écran devient un objet qui occupe une bonne partie d’une table. La longueur et la masse annoncées donnent un repère plus concret qu’un simple gros plan de la construction.

Le message ne fournit toutefois ni décompte des pièces ni notice. Il ne décrit pas non plus de mécanisme motorisé. Pour ceux qui voudraient l’exposer à leur tour, aucune version en kit ni instruction n’est annoncée dans cette publication.

Création : constructeur du Humbler Imago, publication originale.