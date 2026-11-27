Le Millennium Falcon UCS passe à 594,99 € chez LEGO France. Une remise de 30 % sur un vaisseau qui exige surtout beaucoup de place.

Le Millennium Falcon UCS 75192 est affiché à 594,99 € chez LEGO France ce 27 novembre, contre 849,99 € auparavant. La réduction atteint 255 €, soit 30 %. L’offre court jusqu’au 30 novembre dans la limite des stocks. Le détail à vérifier avant de se laisser séduire n’est toutefois pas caché dans une petite ligne : une fois assemblé, ce vaisseau mesure 84 cm de long et 60 cm de large.

Une réduction avec une échéance et une limite par foyer

Le prix a été contrôlé sur la fiche française du set, qui indiquait le produit disponible au moment de notre consultation. Il s’agit du modèle de collection 75192, composé de 7 541 pièces, et non d’un autre Faucon plus compact. Cette référence est le repère le plus sûr pour comparer deux offres portant sur le même vaisseau.

LEGO applique une limite de cinq exemplaires par foyer. Les achats précédents peuvent entrer dans ce décompte. La livraison standard est gratuite au-delà de 55 € ; le montant du set dépasse donc ce seuil sans ajout au panier. Le stock reste susceptible d’évoluer avant la fin de l’opération. La remise annoncée ne constitue pas une preuve de prix historiquement le plus bas.

Pourquoi son encombrement compte autant que son prix

Avec ses 84 × 60 × 21 cm, le Falcon réclame une surface d’exposition importante. Mesurez l’endroit prévu, en particulier sa profondeur : une tablette assez longue peut encore être trop étroite. Il faut aussi pouvoir accéder au modèle pour le déplacer ou découvrir l’intérieur, sans devoir le coincer entre deux objets.

Le visuel officiel montre cette construction très large et relativement basse, posée sur son train d’atterrissage. La plaque de présentation et les figurines placées devant donnent une indication de son échelle. La question pratique est donc moins « où ranger la boîte ? » que « où installer le vaisseau terminé ? ».

Un modèle à ouvrir autant qu’à exposer

Des panneaux se retirent pour découvrir des espaces intérieurs, tandis que le cockpit peut accueillir quatre figurines. Le radar est interchangeable pour évoquer différentes époques de la saga, et la rampe d’embarquement est mobile. Ces détails expliquent l’intérêt d’un emplacement permettant de tourner autour du modèle.

Pour un cadeau, vérifiez que le destinataire souhaite entreprendre une construction de cette ampleur. À 594,99 €, l’économie est substantielle ; le budget et l’espace nécessaires restent ceux d’une grande pièce de collection.