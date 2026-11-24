L’armure Varia imaginée par Eth3r dépasse 2 400 pièces et a réuni 10 000 soutiens. Le projet peut maintenant être évalué par LEGO, sans garantie de devenir un set.

Samus a réuni 10 000 soutiens sur LEGO Ideas. Son armure Varia, recréée par le constructeur Eth3r dans l’esprit de Metroid Prime, rejoint les projets susceptibles d’être examinés pour devenir un produit officiel. Ce n’est pas encore l’annonce d’une boîte LEGO Nintendo : le vote des fans ouvre une étape, il ne décide pas de la commercialisation.

Une armure articulée, avec un petit Metroid à ses côtés

La fiche originale d’Eth3r confirme le compteur de 10 000 membres. Le modèle s’appuie sur la statue de l’édition collector de Metroid Prime pour restituer les volumes de la combinaison. Le créateur explique avoir multiplié les révisions pour arriver à ce résultat.

La construction n’est pas entièrement figée. La tête, les épaules, les bras, la main, certaines parties des jambes et les pieds peuvent changer de position. Une petite construction séparée représente une larve de Metroid. L’ensemble vise ainsi l’objet d’exposition, avec une certaine liberté pour choisir la pose de Samus.

Eth3r indique avoir dépassé 2 400 pièces. Il a renoncé au socle qu’il envisageait au départ, notamment pour ne pas gonfler davantage la construction et son coût potentiel. Cette intention du créateur ne donne toutefois ni le nombre de pièces ni le prix d’un éventuel produit final.

Les 10 000 votes ne sont pas une précommande

Dans le fonctionnement officiel de LEGO Ideas, les créations qui réunissent 10 000 soutiens peuvent être considérées pour une production. Il reste donc à connaître la décision de LEGO. Aucun prix, calendrier de vente ou numéro de set n’accompagne ce projet.

Pour les amateurs de Metroid, la différence est importante : on peut désormais suivre le dossier d’un modèle soutenu par la communauté, mais pas encore prévoir son achat. Les images montrent la proposition d’un fan ; elles ne constituent pas les photos d’un produit validé conjointement par LEGO et Nintendo.