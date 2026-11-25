Galactus surplombe les bâtiments, Spider-Man accompagne un train miniature et la Torche humaine prend place au-dessus du Baxter Building : le LEGO Marvel Skyline ne se résume pas à une rangée de tours. Le set 67006 rassemble 1 261 pièces sur un socle de 40 centimètres de large, avec une collection de lieux et de véhicules Marvel à reconnaître. Dévoilé le 8 octobre, il reste proposé en précommande pour début janvier 2027.

Une annonce d’octobre, une expédition prévue en janvier

Brick Fanatics documentait dès le 8 octobre sa présentation au New York Comic Con, dans une vitrine du stand Marvel. Ce modèle n’est donc pas une nouveauté révélée aujourd’hui. La boutique officielle LEGO pour la France l’affiche à 99,99 €, avec une expédition à partir du 1er janvier 2027, une limite de trois par foyer et 750 points Insiders indiqués lors de la consultation.

La mention d’expédition est à distinguer d’une livraison à domicile le 1er janvier. Le délai réel dépendra de la commande et du transport. Les conditions affichées peuvent aussi évoluer avant le paiement.

Les héros et leurs adversaires ont chacun leurs adresses

La composition rapproche des lieux issus de plusieurs récits Marvel dans une même mégapole miniature. Ce n’est pas le plan fidèle d’une seule ville ou la reproduction d’une scène unique. LEGO cite les bâtiments suivants ; ils donnent au panorama une lecture allant des quartiers généraux des héros aux entreprises et tours associées à leurs adversaires.

Ensemble de repères Bâtiments nommés dans la description officielle Avengers et Spider-Man Tour des Avengers, Daily Bugle Quatre Fantastiques et X-Men Baxter Building, manoir des X-Men Autres implantations des héros Ambassade du Wakanda, Rand Enterprises, laboratoires Pym Entreprises et quartiers des adversaires Hammer Industries, Roxxon Corporation, Oscorp Industries, Fisk Tower

La présentation détaillée de Geek Planet, publiée le 9 octobre, parle d’une quinzaine de lieux et relève également le Sanctum Sanctorum. Ce nombre est un repère global de couverture éditoriale : la fiche LEGO consultée nomme une sélection de bâtiments sans fournir un inventaire numéroté de quinze édifices.

Les petits véhicules racontent une partie de la scène

Le X-Jet, la fusée des Quatre Fantastiques et la Spider-Mobile font partie des véhicules cités par LEGO. Geek Planet relève aussi le Quinjet et un Léviathan doré au-dessus des bâtiments. Ces éléments ne sont pas des modèles autonomes de grande taille : leur intérêt est d’animer le panorama et d’indiquer plusieurs échelles dans la même composition.

Un autre compte rendu, celui de Ben Kaye pour Consequence, signale le clin d’œil à Spider-Man arrêtant un train et la présence de la Torche humaine au-dessus du Baxter Building. Ces détails invitent à regarder aussi le bas des tours et leur sommet. L’architecture sert ici de support à de petites références aux personnages, plutôt que de simple décor neutre.

Galactus est une minifigurine ; les deux héros sont beaucoup plus petits

La distinction est importante pour les collectionneurs : LEGO décrit une minifigurine de Galactus, mais des représentations de Spider-Man et de la Torche humaine au format trophée. Il ne s’agit donc pas de trois personnages articulés de la même taille. Le décalage fait paraître Galactus gigantesque auprès de la ville miniature et donne une échelle visuelle à l’ensemble.

Brick Fanatics présentait sa figurine comme une première pour Galactus. Sa présence constitue un élément de collection distinct du nombre de bâtiments ; elle peut intéresser un amateur du personnage même si celui-ci possède déjà d’autres modèles Marvel.

Une construction d’exposition plutôt qu’un immeuble à visiter

Le modèle, classé 18+, mesure plus de 21 cm de haut, 40 cm de large et 11 cm de profondeur. Son socle noir et sa plaque de présentation, décrits par Geek Planet, réunissent les constructions en un objet d’exposition. La largeur correspond à près de quatre fois la profondeur : c’est une composition étirée, pensée pour se regarder dans son ensemble.

Cette petite échelle n’offre pas les mêmes possibilités qu’un bâtiment conçu pour accueillir des minifigurines dans ses pièces. Son contenu porte surtout sur les façades, silhouettes et références visibles. LEGO propose le mode Build Together dans l’application Builder pour partager le montage, mais ne donne pas sur la fiche consultée de durée d’assemblage. Le choix se joue donc entre une ville miniature riche en clins d’œil et un autre type de set davantage destiné à manipuler des personnages dans un intérieur.