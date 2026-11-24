Le requin de Marvel Rivals arrive en LEGO le 1er janvier 2027. Pour 49,99 €, la figurine de 495 pièces reprend sa langue et sa nageoire amovibles.

LEGO transforme Jeff de Marvel Rivals en figurine, avec une nageoire qui se détache

Jeff, le petit requin de Marvel Rivals, devient une figurine LEGO de 495 pièces attendue le 1er janvier 2027 à 49,99 € en France. Le set 67023 ne se contente pas de reproduire son sourire : sa nageoire se détache, tandis que sa langue peut être retirée pour fermer sa bouche.

Le modèle révélé le 24 novembre reprend l’apparence du personnage dans le jeu de combat en équipe. Ses quatre pattes, sa grande tête, son collier et sa médaille permettent de reconnaître Jeff sans avoir à le placer dans un décor tiré du jeu.

La nageoire amovible reprend un geste de Jeff dans le jeu

LEGO explique dans sa présentation française officielle du set que la nageoire détachable permet de reproduire la façon dont Jeff se déplace en se cachant dans le sol et les murs. C’est le détail qui relie cette construction au personnage jouable, au-delà de son apparence.

La langue amovible donne une autre possibilité de présentation : on peut conserver la bouche ouverte et le sourire très marqué du requin, ou retirer cet élément pour refermer les mâchoires. La tête, les pattes, la queue et les nageoires sont également mobiles, afin de changer sa posture.

Le résultat est une figurine à poser et à manipuler, plutôt qu’une scène de combat à reconstruire. Les images officielles montrent notamment le requin debout sur ses quatre pattes, avec sa queue relevée et sa langue entre les dents.

Un modèle de 22 cm de long, annoncé pour les 12 ans et plus

Une fois assemblé, Jeff mesure plus de 13 cm de haut, 22 cm de long et 8 cm de large. Ces dimensions permettent de situer l’encombrement du modèle avant de lui trouver une place sur un bureau ou une étagère. La boîte est annoncée à partir de 12 ans et le montage bénéficie des instructions numériques de LEGO Builder, avec rotation et agrandissement du modèle en 3D.

Le prix de 49,99 € et la date du 1er janvier 2027 sont ceux de la fiche française. Le set n’est donc pas disponible immédiatement, même si sa présentation et ses images sont déjà en ligne.