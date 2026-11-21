L’Explorateur M-Tron rétro figure parmi les récompenses du week-end LEGO Insiders à 2 400 points. La page française le distingue des cadeaux liés à un montant d’achat : atteindre un seuil de commande ne suffit donc pas à obtenir ce set. Il faut utiliser les points de son propre compte et vérifier que la récompense reste disponible.

Une récompense distincte des cadeaux au panier

La sélection française des récompenses du week-end identifie le modèle sous le nom Explorateur M-Tron rétro. Il s’adresse à ceux qui souhaitent retrouver cet univers spatial LEGO sous la forme d’une récompense à construire, plutôt qu’obtenir une remise monétaire. Le coût demandé est de 2 400 points, et non un seuil de dépenses à effectuer pendant le week-end.

La fiche détaillée n’étant pas entièrement accessible sans passer par le centre des récompenses, aucun nombre de pièces ou contenu supplémentaire n’est avancé ici. Consultez-la avant de dépenser votre solde, notamment pour vérifier le modèle illustré et ce qui est effectivement fourni.

La démarche à suivre depuis votre compte

Connectez-vous au compte LEGO Insiders utilisé en France et vérifiez son solde. Dans le centre des récompenses, cherchez l’Explorateur M-Tron rétro et ouvrez sa fiche. Contrôlez son coût de 2 400 points, sa disponibilité et les instructions de retrait avant de confirmer l’échange. Conservez le code et utilisez-le dans la rubrique des récompenses de la commande conformément aux indications reçues. Avant le paiement, vérifiez que la récompense apparaît effectivement dans le récapitulatif.

Cette dernière vérification évite de confondre la demande d’un code avec sa bonne application au panier. La disponibilité affichée sur une page promotionnelle ne garantit pas qu’un exemplaire est encore réservé au moment du paiement.

Si le set n’apparaît pas dans la commande

LEGO explique dans son aide sur les échanges de récompenses que le compte, la région et le solde doivent correspondre. Les codes ont une validité de 60 jours et les récompenses restent soumises aux stocks. La limite indiquée est de 3 récompenses par commande.

Les points ne se transfèrent pas entre proches. Une personne possédant 1 200 points ne peut donc pas simplement les additionner aux 1 200 points d’un autre membre pour cet échange. Le service client est à contacter si toutes les conditions sont réunies et que le code reste refusé.

Enfin, cette opération est distincte du code INSIDERS10 et des cadeaux offerts à certains seuils. Trois mécanismes peuvent cohabiter sur le site ; leurs conditions ne deviennent pas pour autant interchangeables.