LEGO : le code de réduction INSIDERS10 ne passe pas ? Vérifiez d’abord votre compte

Le code INSIDERS10 ne fonctionne pas pour tous les membres LEGO. Pour ces 21 et 22 novembre, l’offre française réserve ses 10 % aux personnes qui rejoignent le programme Insiders pendant ces deux journées, avec au moins 100 € d’articles éligibles. Un compte déjà ancien peut donc expliquer un refus, même si le panier dépasse le seuil.

Le montant du panier ne suffit pas

Les conditions françaises du code INSIDERS10 excluent notamment les précommandes et les sets bénéficiant déjà d’un prix Insiders. Ajouter un produit exclu ne permet pas d’atteindre le minimum demandé. La réduction ne se cumule pas avec un autre code et s’utilise une seule fois par membre.

Exemple de calcul : sur 120 € intégralement admissibles, 10 % représentent 12 €. En revanche, 80 € admissibles accompagnés de 40 € de produits exclus ne constituent pas 120 € éligibles. Avant de modifier votre sélection, identifiez donc la condition qui manque : date d’adhésion, produits ou montant.

Les 6 sets nommément exclus

La maison des Fêtes, référence 11387.

Le quartier vénitien, 11388.

Dragon Ball : Shenron & Goku, 11390.

La Sagrada Família, 21065.

Downton Abbey, 21373.

Le Super Destroyer Stellaire de classe Executor, 75457.

Les cartes-cadeaux et articles non destinés à la vente sont également écartés. Une illustration du set ou un badge de nouveauté n’indiquent pas son admissibilité : vérifiez sa référence.

Les vérifications avant de valider

Connectez-vous au compte ayant adhéré les 21 ou 22 novembre. Contrôlez les références et le total admissible, sans compter les exclusions. Saisissez INSIDERS10 au paiement, puis vérifiez que la remise apparaît avant de payer. Si elle reste absente, n’anticipez pas un remboursement automatique : faites préciser le refus par le service client.

Un retour peut aussi modifier le calcul : si les achats conservés passent sous 100 € admissibles, la remise est supprimée et le remboursement ajusté. L’offre n’est pas rétroactive.

Attention à une autre confusion : un code de récompense obtenu contre des points n’est pas INSIDERS10. Pour ces récompenses, LEGO demande notamment de vérifier le bon compte, la région et la validité du code ; son guide de dépannage des récompenses explique aussi les problèmes de stock.