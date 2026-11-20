Le cadeau LEGO réservé aux salariés en 2026 prend une forme inhabituelle : des briques qui se construisent elles-mêmes avec d’autres briques. Référencé 4002026, le coffret Joy of Creation compte 1 176 éléments et rend hommage aux 40 ans de la LEGO Foundation. Il ne s’agit pas d’un nouveau set de Noël annoncé pour la vente au grand public.

1 176 pièces pour revenir à la brique

Les premières images montrent un principe facile à reconnaître : assembler des éléments agrandis dans les couleurs familières de LEGO. L’intérêt ne repose pas sur un vaisseau, un personnage sous licence ou une scène hivernale à exposer, mais sur la pièce que l’on manipule au début de presque toutes les constructions. Les grandes briques peuvent ensuite être reliées entre elles.

Les détails publiés les 18 et 19 novembre décrivent aussi des cartes d’activités liées au programme Six Bricks. La référence est répertoriée sous le numéro 4002026-1 dans le catalogue des cadeaux aux employés de BrickLink. Ce classement permet de distinguer l’objet d’un set commercial courant, même lorsqu’une photographie de sa boîte circule sans explication.

Pourquoi la Fondation est au centre de ce cadeau

La LEGO Foundation situe sa création au 10 décembre 1986. L’anniversaire de 2026 fournit donc le contexte du coffret. Son activité est centrée sur l’apprentissage par le jeu : le choix de grandes briques et de défis à réaliser renvoie à cette démarche plutôt qu’à une simple décoration de fin d’année.

Six Bricks est un outil d’activités courtes à partir de six briques DUPLO de couleurs différentes. Le livret de la Fondation explique comment les utiliser pour travailler notamment la mémoire, le langage et la coopération. Il ne faut pas en déduire que les 1 176 pièces du cadeau sont des DUPLO ordinaires : le coffret reproduit de grandes briques au moyen d’un montage LEGO.

Ce que l’on peut essayer sans posséder le coffret

L’idée des activités reste accessible avec des pièces que l’on possède déjà. La Fondation propose par exemple un jeu de construction dos à dos : deux personnes reçoivent les mêmes petites sélections de briques. La première crée une forme, puis explique oralement à l’autre comment la reproduire sans lui montrer son modèle. À la fin, les deux constructions sont comparées.

Le défi tient à la précision des consignes : couleur, orientation, position et ordre d’assemblage. Il permet de comprendre le lien entre une brique très simple et une activité de communication, sans acheter une pièce de collection. Cette proposition est un exemple officiel distinct des cartes incluses dans le cadeau, dont le contenu complet n’a pas été vérifié ici.

Un cadeau interne ne devient pas une sortie en magasin

Le statut du coffret change la manière de lire les annonces qui le concernent. Les premières photos ne constituent ni une ouverture de précommande ni la confirmation d’un tarif français. Aucun prix public de lancement en euros n’est établi pour ce cadeau. Une éventuelle annonce de revente ne doit pas être présentée comme le prix fixé par LEGO.

Pour un collectionneur, les informations solides sont donc la référence 4002026, le nom Joy of Creation, les 1 176 éléments et sa destination aux salariés. Pour les familles, son idée la plus intéressante dépasse la rareté de la boîte : transformer quelques briques en une activité à plusieurs, où expliquer la construction compte autant que l’assembler.