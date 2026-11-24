Un voyage en Australie a inspiré ce kookaburra en briques. Son créateur annonce plus de 9 000 soutiens, mais une étape importante reste à franchir.

Image : illustration.

Ce kookaburra en LEGO a réuni un peu plus de 9 000 soutiens, selon son créateur. Avec son gros bec, son plumage crème et brun et sa branche feuillue, la proposition s’approche du seuil d’examen de LEGO Ideas. Elle n’est toutefois ni approuvée pour la production ni annoncée en magasin.

L’auteur, GentviIas sur Reddit, partage cette avancée dans sa publication du 23 novembre. Le titre de son message parle de « 90 % » du parcours. Il faut comprendre 90 % des 10 000 soutiens nécessaires, et non une probabilité de 90 % de devenir un produit officiel.

Une rencontre en Australie transformée en projet LEGO

Le créateur explique qu’un voyage en Australie lui a permis d’observer ces oiseaux dans la nature et lui a donné envie d’en reproduire un. Le modèle présenté porte le nom « Laughing Kookaburra », accessible sur sa page LEGO Ideas.

Le rendu montre un oiseau posé sur une branche brune, accompagnée de feuilles vertes. Les ailes brunes comportent de petites touches bleues, tandis que le bec massif donne immédiatement son caractère à la silhouette. Il s’agit d’une présentation numérique : l’image ne constitue pas la photographie d’un exemplaire physique assemblé.

La tête a servi de point de départ

Dans les commentaires, l’auteur estime avoir consacré environ trois à quatre jours à la conception, soit quelque 24 heures de travail. Il explique qu’après avoir trouvé la forme de la tête, le reste s’est mis en place plus facilement.

Cet ordre de travail se comprend en regardant le résultat : le rapport entre le bec et la tête permet de reconnaître l’animal avant même d’examiner les plumes ou le support. Le décor ne prend pas toute la place ; la branche présente surtout l’oiseau dans une posture lisible.

À 10 000 soutiens, LEGO examine le projet

Le prochain objectif reste distinct d’une mise en vente. Dans son explication officielle du processus Ideas, LEGO indique qu’une proposition atteignant 10 000 soutiens entre en phase d’examen et peut être choisie pour devenir un set. L’évaluation prend plusieurs mois et peut nécessiter des informations complémentaires du créateur.

Autrement dit, les soutiens rendent possible l’étude d’un produit ; ils ne valident ni son prix, ni sa disponibilité, ni une date de sortie. Aucun de ces éléments n’est annoncé pour ce kookaburra.

Le chiffre rapporté est celui de la publication du créateur, pas un compteur figé pour les prochains jours. La page du projet permet de vérifier son état au moment de la consultation et d’examiner les rendus d’origine. Pour l’instant, c’est bien une création de fan à soutenir, et non un nouveau set LEGO à commander.