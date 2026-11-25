Avant de ranger vos notices LEGO, regardez leur QR code. Un coffret déjà construit peut encore rapporter 20 points Insiders s’il est admissible et n’a pas encore servi à cet enregistrement. L’âge de votre collection ne l’exclut donc pas automatiquement : c’est la présence du bon code et son utilisation qui comptent.

Le scan se fait aussi avec l’appareil photo du téléphone

La procédure française d’enregistrement LEGO prévoit de scanner le QR de la notice, d’ouvrir le lien, puis de se connecter et de choisir « Enregistrer votre ensemble ». Dans LEGO Builder, le parcours passe par le scan puis « Gagner des points ». Le bénéfice est de 20 points par exemplaire, avec un compte adulte.

Faites-le notice par notice. Si vous avez dix exemplaires admissibles jamais enregistrés, le calcul donne 200 points ; cela ne représente ni dix coffrets offerts ni une remise équivalente à leur prix.

Pour éviter les doubles passages, placez les livrets déjà traités dans une pile distincte et contrôlez le résultat affiché avant le suivant.

Posséder deux fois la même boîte n’empêche pas de compter les deux

Chaque exemplaire peut rapporter ses points, mais un même exemplaire ne compte qu’une fois. Un cadeau et un ensemble acheté auparavant peuvent être admissibles. Avoir ajouté le set dans Builder ne suffit pas toujours : LEGO invite à rescanner le code pour suivre le parcours des points.

Par exemple, ne vous arrêtez pas au nom du coffret dans votre bibliothèque numérique. Si vous avez construit deux boîtes identiques avec deux livrets distincts, traitez chacun de leurs codes. À l’inverse, photographier plusieurs fois la même notice ne crée pas plusieurs exemplaires.

Sans QR admissible, pas de points à réclamer par ce parcours

Certains produits n’ont pas de QR, notamment des calendriers de l’Avent et des références anciennes. Pour des instructions numériques, le code peut se trouver dans le guide de démarrage rapide. Si le code est abîmé, LEGO recommande de contacter son équipe.

Commencez donc par les notices que vous avez déjà sous la main plutôt que de rechercher une boîte disparue. Une liste de numéros de sets identifie votre collection ; elle ne remplace pas, dans cette démarche, les codes propres aux exemplaires à enregistrer.