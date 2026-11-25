Une brique en vrac peut porter un numéro de design. Pour retrouver l’élément exact, il faut encore vérifier sa couleur, sa forme et, parfois, son décor.

LEGO : le numéro sous votre brique ne suffit pas toujours à retrouver la bonne pièce

Vous retrouvez une petite pièce dans un bac LEGO, sans boîte ni notice, et voulez compléter la même construction. Le numéro moulé à l’intérieur peut aider, mais il ne faut pas le confondre avec la référence de l’élément dans sa couleur précise. Pour une brique piochée dans un lot, il faut encore confronter le résultat à ce que vous avez réellement en main.

Trois repères qui ne répondent pas à la même question

Le guide d’identification de LEGO distingue le numéro du coffret, celui de l’élément et le numéro de design. Ce dernier est moulé dans de nombreuses pièces, souvent en quatre ou cinq chiffres. Une lumière vive et une rotation de la brique peuvent le rendre lisible. LEGO conseille de l’associer au coloris pour identifier la pièce.

Repère Ce qu’il permet de rechercher Numéro du set Le coffret et son inventaire Numéro de design La forme de la pièce Numéro d’élément La référence précise présente dans l’inventaire

Pour les ensembles récents, les références d’éléments figurent à la fin de la notice. Les numéros de design et d’élément peuvent servir à une recherche de pièce ; leur présence ne garantit pas qu’elle est encore disponible.

Avec une pièce en vrac, comparez le dessous autant que le dessus

Commencez par noter le numéro que vous lisez, puis observez les détails : nombre de tenons, épaisseur, forme des attaches, surface lisse ou décorée. Prenez une photo du dessus et du dessous avant de chercher. Gardez ce relevé à côté des résultats : il vous permettra de comparer plusieurs candidats sans perdre les détails de départ.

Imaginez deux plaques de même largeur et de même couleur : une attache latérale ou un trou au centre peut changer leur emploi dans la construction. Une vignette proche ne suffit pas. Agrandissez le résultat et vérifiez les points qui permettront réellement de fixer la pièce aux autres.

La couleur et le décor terminent l’identification

Une même forme peut apparaître dans plusieurs variantes. Si vous avez la notice de la construction à compléter, confrontez le résultat à son inventaire. Sans ce document, gardez une photo de la pièce et sa description avec le numéro relevé, plutôt qu’une référence recopiée au hasard parmi les résultats.

Pour une pièce décorée, le dessin compte autant que la forme. Si vous cherchez à compléter un personnage ou une carrosserie, vérifiez le motif exact avant de considérer la recherche terminée. L’objectif est de retrouver la variante qui convient à votre montage, pas seulement une brique qui lui ressemble sur une petite image.