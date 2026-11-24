Deux Shiba Inu de 738 et 632 pièces, imaginés par TrumanBricks, sont désormais examinés par LEGO. Leurs têtes mobiles donnent du caractère à ces modèles d’exposition.

Deux Shiba Inu en briques sont désormais en évaluation chez LEGO. La création de TrumanBricks a rassemblé les 10 000 soutiens nécessaires sur Ideas et sa page affiche le statut d’examen. Les chiens se distinguent par leur couleur, leur position et une tête mobile. Ils ne sont pas encore des sets annoncés à la vente.

Un chien debout, l’autre assis, deux constructions différentes

Sur la présentation originale de TrumanBricks, le Shiba roux se tient debout tandis que le noir et feu est assis. Le premier évoque notamment le chien popularisé par le mème Doge. Les deux modèles peuvent incliner la tête, un détail qui donne une expression différente sans changer toute la pose.

Leurs dimensions montrent qu’il ne s’agit pas de petites figurines. Le roux utilise 738 pièces et mesure 25 cm de long, 13 cm de large et 20 cm de haut. Le noir et feu emploie 632 pièces, pour 21,5 cm de long, 10 cm de large et 22 cm de haut. Ces chiffres décrivent la proposition du créateur, pas un futur contenu de boîte déjà arrêté.

Les deux chiens représentent ainsi 1 370 pièces dans cette version du projet. Leurs positions différentes permettent de les exposer ensemble sans donner l’impression d’un même modèle simplement recoloré.

Le programme LEGO Ideas permet aux fans de proposer leurs constructions et à la communauté de les soutenir. Passer le seuil ne garantit pas la production : LEGO doit encore décider si le projet peut devenir un produit officiel.

Aucun tarif ni calendrier de commercialisation n’est publié. La prochaine étape sera la décision de LEGO à l’issue de cette évaluation.