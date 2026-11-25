Quatre sets LEGO Harry Potter liés à HBO sont annoncés pour janvier : prix communiqués, pièces et différences pour choisir sa boîte.

Quatre sets LEGO Harry Potter liés à la série HBO arrivent le 1er janvier 2027, avec un nouveau casting de figurines et des décors qui ne se limitent pas à une façade. Maison démontable des Dursley, dortoirs de Gryffondor, voiture du Poudlard Express accessible par le toit : les premières descriptions permettent de comparer le contenu des boîtes, annoncées entre 24,99 et 99,99 €.

Les quatre références en un tableau

Brickset détaille les références, les prix communiqués en euros et les personnages. Les montants ci-dessous sont ceux de l’annonce ; la disponibilité et les conditions de vente françaises restent à confirmer sur une fiche locale accessible.

Set Pièces Prix annoncé Personnages 40992 — Harry, Drago et Hagrid 380 24,99 € Trois personnages BrickHeadz 76481 — Privet Drive 545 59,99 € Harry, Vernon, Pétunia et Dudley 76482 — Salle commune de Gryffondor 738 89,99 € Harry, Ron, Hermione, Parvati Patil, Lavande Brown 76487 — Poudlard Express et quai 9¾ 771 99,99 € Harry, Ron, Hermione, Drago, Molly Weasley

Le sigle HBO Original sur les boîtes distingue cette vague des adaptations des films. Les lieux peuvent porter des noms déjà utilisés dans la gamme : leur numéro de référence est donc plus fiable que leur seul intitulé pour identifier la bonne version.

Privet Drive : deux étages qui se séparent

La maison des Dursley ne s’arrête pas à sa façade. Dans la description illustrée publiée par BrickUltra, les deux niveaux se détachent pour donner accès au placard sous l’escalier, au salon de Vernon et à la chambre de Dudley. Harry y est associé à sa lettre de Poudlard. Une voiture rouge sombre, un panneau Privet Drive et une autre lettre près de l’entrée complètent le décor.

La séparation des étages a une conséquence concrète pour le jeu : on peut atteindre une pièce sans devoir déplacer les personnages à travers une fenêtre ou démonter tout le toit. Avec les quatre membres du foyer représentés, cette boîte rassemble aussi les interlocuteurs nécessaires pour raconter la vie d’Harry avant son départ. Elle reste la moins chère des trois constructions à minifigurines de cette vague.

Gryffondor : des dortoirs, un passage et du mobilier

La salle commune possède l’entrée derrière le portrait de la Grosse Dame et un panneau d’affichage. Les espaces de sommeil sont disposés à l’étage. Brick Fanatics relève également un jeu de Quidditch de table, des éléments décoratifs et de nouvelles coiffures pour Harry et Hermione. Le portrait et le panneau peuvent être fixés à l’arrière de la construction.

Ce modèle ne se contente donc pas d’un groupe d’élèves devant une cheminée. Il associe un lieu de passage, des activités et le repos des personnages. Parvati et Lavande élargissent le groupe au-delà du trio central : à nombre égal de figurines, la sélection diffère nettement de celle du train.

Le mode Build Together de LEGO Builder est signalé pour cet ensemble. Il propose une construction partagée guidée par l’application. C’est une information pertinente pour un montage à deux ; elle ne permet en revanche pas de déduire combien de temps prendra l’assemblage ou si toutes les boîtes de la vague offrent la même fonction.

Le Poudlard Express comprend un train et un vrai morceau de quai

Le set 76487 rassemble une locomotive, son tender à charbon, une voiture voyageurs et une portion du quai 9¾ avec un café. Le toit de la voiture s’enlève pour installer les passagers. Molly Weasley reste sur le quai tandis que Harry, Ron, Hermione et Drago peuvent prendre place à bord.

À 99,99 €, il coûte 10 € de plus que la salle commune pour 33 pièces supplémentaires. Ce calcul ne suffit pas à départager les deux : le supplément achète surtout une autre composition, avec un véhicule et un départ à mettre en scène. Les descriptions consultées n’annoncent pas de moteur ni de circuit ferroviaire : ces équipements ne doivent pas être supposés inclus.

Le trio BrickHeadz fête aussi les dix ans de la gamme

Harry et Drago portent leurs pulls de Poudlard et tiennent une baguette ; Hagrid est accompagné de son parapluie rose. Les trois silhouettes se construisent avec des briques, à la différence des minifigurines articulées des autres boîtes. Brickset relève des tuiles commémoratives sur les socles pour le dixième anniversaire de BrickHeadz en 2027.

Pour une exposition compacte, ce trio est le choix le moins coûteux de l’annonce. Pour manipuler des personnages dans plusieurs pièces, Privet Drive et Gryffondor proposent des espaces plus adaptés. Pour le train, l’intérêt est le voyage et la scène du quai. Ces contenus précis permettent de choisir sans réduire la comparaison au seul total de pièces, ni acheter quatre fois les mêmes héros par défaut.